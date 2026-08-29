Sestri: ieri sera incontro dell’Amministrazione con gli abitanti di Pila  

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante Sestri Levante

Una serata piacevole, nel verde del Parco Sterza, a confrontarsi sui temi e le problematiche del quartiere. Ieri sera nuova tappa dei periodici incontri dell’Amministrazione comunale con la cittadinanza; protagonista il quartiere di Pila.

A fare gli onori di casa l’Associazione Noi di Pila (che al termine dell’incontro ha anche offerto un momento conviviale). L’incontro si è aperto con il resoconto dell’attività della Consulta di quartiere esposto dal Presidente Giovanni Insalaco.

Il confronto ha toccato sostanzialmente tre macro argomenti: la nuova scuola in fase di ultimazione; la chiusura, dal prossimo 7 settembre, del sottopasso di via Fascie e le piccole grandi problematiche quotidiane. Sul fronte della nuova scuola il Sindaco Francesco Solinas ha confermato la data dell’inaugurazione e cioè sabato 12 settembre 2026. Confermata anche la realizzazione di otto parcheggi in linea in via Bo, pensati per chi arriva dall’altro lato della città ed evitare così l’ingresso diretto nel quartiere. Un intervento, questo, i cui tempi risultano più lunghi di quelli sperati per un iter burocratico che coinvolge enti e soggetti sovraordinati. I finanziamenti necessari sono già stati stanziati dall’Amministrazione.

Capitolo sottopasso di Lapide: la chiusura del passaggio di via Fascie – per consentire la posa della nuova rete fognaria – riguarderà un periodo di due o tre mesi e comporterà un aggravio del traffico su via Terzi e via Nazionale. Il Vicecomandante della Polizia Locale Edoardo Savignani ha spiegato che una pattuglia di agenti sarà dislocata tra via Sedini e via Nazionale.

Non sono mancate le segnalazioni dei presenti su problemi piccoli e grandi della vita quotidiana del quartiere: dalla richiesta di qualche cestino in più lungo via Nazionale, dove si segnala una velocità eccessiva dei veicoli (anche su via Antica Romana e via per Santa Vittoria), al problema di biciclette e monopattini che circolano contromano e senza luci, fino alle manutenzioni del verde nel Parco Sterza dove la settimana prossima sarà installata una nuova altalena.

“Ringrazio l’Associazione Noi di Pila per l’organizzazione e l’accoglienza ma soprattutto ringrazio i cittadini intervenuti per la bella serata passata insieme. Per un amministratore potersi confrontare con chi vive direttamente una via, una zona, un quartiere, è un valore aggiunto per poter lavorare al meglio e risolvere in maniera puntuale i problemi” è il commento del Sindaco Francesco Solinas.