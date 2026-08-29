‘Santa’: Spazio Aperto, ultimo concerto per i “Venerdì Musicali”

Dal 24 luglio scorso, 6 incontri dedicati alla musica, tutta dal vivo, promossi dalla fondazione “Il Mondo” ed aventi, come temi le sonorità di diverse parti del globo, hanno accolto sempre un grande pubblico.

“Piccoli concerti all’ora dell’aperitivo”, questo il sottotitolo della brillante iniziativa allo Spazio Aperto, che, ad ogni incontro, si è sempre conclusa con focaccia e prosecco per tutti i sempre numerosi intervenuti.

Iniziati un mese fa, con un omaggio alla Bossa Nova brasiliana, gli incontri pomeridiani hanno avuto un ancora ben accolto finale grazie ad un ottimo duo, ” Affinità Elettive”, composto dal chitarrista Claudio Traversa e dalla bellissima voce di Sofia Luz, cantante e percussionista peruviana. Nel loro repertorio, un excursus musicale dal Sud America, all’ Italia, con omaggi a Gino Paoli ed Ornella Vanoni.

Il successo di questi incontri da “aperitivo”, affiancati da altre iniziative, questa estate, sempre promosse da “Il Mondo”, ci auguriamo possa presto ripetersi, anche durante la bassa stagione. Lo Spazio Aperto, infatti benissimo si presta in ogni momento dell’anno.