‘Santa’: Paolo Calcagno racconta “Le vie antiche di Corte”

Dalla storia della Repubblica di Genova alla riscoperta del Quartiere di Pescino e del Seicento sammargheritese. È il percorso culturale proposto dall’associazione Gente di Liguria, protagonista ieri sera, venerdì 28 agosto, della conferenza di Paolo Calcagno al Castello Cinquecentesco e già al lavoro per la seconda edizione di “Vie Antiche di Corte”, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre.

Due iniziative distinte, ma unite dallo stesso obiettivo: riportare l’attenzione sulla storia ligure e sui luoghi che ne conservano le tracce. Il Castello, l’Oratorio di Sant’Erasmo, la collina di San Giacomo e le antiche strade di Pescino diventano così non semplici scenari, ma parti essenziali di un racconto che collega le vicende della Repubblica di Genova alla vita quotidiana della comunità sammargheritese.

Ieri sera, alle 18.30, Paolo Calcagno ha tenuto al Castello Cinquecentesco la conferenza “La Repubblica di Genova, uno Stato resiliente nell’Europa moderna delle grandi potenze”. Professore ordinario dell’Università di Genova e componente del Laboratorio di storia marittima e navale Navalab, Calcagno è autore di numerosi studi, tra i quali La puerta a la mar, pubblicato da Viella nel 2010, Fraudum, uscito per Carocci nel 2019, Ponente veneziano, edito da Viella nel 2024, e La Repubblica di Genova, pubblicato dal Mulino nel 2026.

L’incontro, organizzato da Gente di Liguria, ha offerto l’occasione per approfondire la capacità dello Stato genovese di difendere la propria autonomia e i propri interessi all’interno di un’Europa dominata da potenze territorialmente e militarmente più forti. Un tema che introduce direttamente il successivo appuntamento dell’associazione, dedicato al Seicento e a una fase nella quale anche il territorio ligure è stato coinvolto nelle guerre e negli equilibri politici internazionali.

Il Quartiere di Pescino prima di Santa Margherita

Prima della costituzione del Comune di Santa Margherita Ligure esisteva il Quartiere di Pescino. Non soltanto un borgo di pescatori, ma una realtà territoriale articolata, con una propria organizzazione, edifici religiosi, fortificazioni, strade e attività quotidiane delle quali resta ancora molto da conoscere.

A questa storia è dedicata la seconda edizione di “Vie Antiche di Corte”, organizzata da Gente di Liguria in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure. Sabato 12 e domenica 13 settembre il Castello Cinquecentesco e l’Oratorio di Sant’Erasmo ospiteranno mostre di armi e armature, danze storiche e conferenze sul Seicento sammargheritese e genovese.

La manifestazione vuole valorizzare in particolare i monumenti e le antiche vie della collina di San Giacomo, oggi cuore culturale cittadino. Ad accompagnare il pubblico nel viaggio nel tempo saranno i rievocatori delle associazioni Flos Duellatorum, Picca e Moschetto, Gratie d’Amore e Coordinamento Rievocazioni Storiche 1600 e 1700.

Il programma di sabato 12 settembre

Sabato il Castello Cinquecentesco sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30. Durante entrambe le fasce orarie sarà visitabile la mostra di armi e armature.

Le danze storiche del Seicento genovese saranno presentate alle 11, alle 15 e alle 17, con abiti, musiche e movimenti ricostruiti dai gruppi specializzati nella rievocazione.

Alle 17.30 il programma proseguirà nell’Oratorio di Sant’Erasmo con due incontri dedicati alla guerra del 1625. Alessia Maria Simona Giorda terrà la conferenza “La guerra del 1625. Il Ducato di Savoia, la Repubblica di Genova e il Ponente ligure”.

Subito dopo interverrà Giorgio Casanova con “La guerra del 1625 tra Genova e i Savoia. Un evento della guerra dei Trent’anni”. Le due relazioni permetteranno di collocare le vicende liguri nel più ampio conflitto europeo e di comprendere le conseguenze che lo scontro tra Genova e il Ducato di Savoia ha avuto sul territorio.

Domenica 13 settembre, il cuore storico della città

Domenica il Castello sarà nuovamente aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30. Per tutta la giornata proseguirà la mostra di armi e armature.