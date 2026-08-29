Temi del giorno:
la cronaca|
Samp, esordio amaro al Ferraris: la Juve Stabia vince 2-1
Tutino illude, poi i campani pareggiano con Bellich e segnano con Di Nardo. Da valutare gli infortuni di Depaoli, Esposito e Viti,
Inizia nel peggiore dei modi l’esordio della Sampdoria al Ferraris. La Juve Stabia vince 2-1 e infligge ai blucerchiati la prima sconfitta in campionato, nonostante il vantaggio firmato da Tutino nel primo tempo. La rimonta della formazione guidata da De Giorgio arriva nella ripresa con le reti di Bellich e Di Nardo.
Corradi si affida al 4-3-3, con Di Pardo, Gartenmann, Viti e Cicconi davanti a Vindahl. A centrocampo spazio a Henderson, Esposito e Makoumbou, mentre Tutino è supportato da Sinani e Depaoli.
La Juve Stabia si rende pericolosa per prima al 7’: Karic calcia dal limite cercando il primo palo, ma Vindahl è bravo ad allungarsi e a deviare la conclusione in angolo. Al 19’ la Sampdoria sfiora il vantaggio con Tutino, che prova a deviare in rete a porta vuota ma trova l’opposizione della difesa ospite.
Al 23’ è Esposito a rendersi protagonista, colpendo il palo direttamente su calcio di punizione. Il centrocampista, però, è costretto a lasciare il campo al 34’ per un infortunio: al suo posto entra Begic.
Nel 3’ minuto di recupero arriva il vantaggio blucerchiato. Tutino sfrutta il cross di Verschaeren e firma l’1-0, portando la Sampdoria avanti prima dell’intervallo. Al 51’ Begic viene servito proprio dall’autore del gol, ma Boer si supera e nega il raddoppio. Il primo tempo si chiude così con la squadra di Corradi in vantaggio.
Nella ripresa la Juve Stabia parte subito all’attacco. Pierobon è pericoloso, ma Vindahl compie un intervento decisivo e impedisce agli ospiti di trovare immediatamente il pareggio. Al 54’ altra occasione per la formazione campana con Patanè, che calcia senza trovare lo specchio della porta.
La Sampdoria prova a rispondere al 64’ con Sinani, la cui conclusione viene parata da Boer. Il portiere della Juve Stabia si rende ancora protagonista poco dopo, quando nega il raddoppio a Makoumbou, pericoloso con una conclusione dal limite dell’area.
Il pareggio arriva con Bellich. Il difensore ospite svetta di testa e batte Vindahl, riportando il risultato sull’1-1 al Ferraris. La Juve Stabia completa poi la rimonta all’82’ con Di Nardo, che calcia sul primo palo e sfrutta un’incertezza di Vindahl per segnare la rete dell’1-2.
Nel finale la situazione della Sampdoria si complica ulteriormente. Viti è costretto a lasciare il campo per un infortunio e, con i cambi ormai esauriti, la squadra di Corradi termina la partita in 10 uomini.
Al Ferraris finisce 1-2. Per la Sampdoria arriva così la prima sconfitta in campionato dopo una gara iniziata con il vantaggio di Tutino e conclusa con la rimonta della Juve Stabia. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 7 alle 20.45, quando i blucerchiati saranno impegnati in trasferta in Sicilia contro il Palermo.