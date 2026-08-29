Samp, esordio amaro al Ferraris: la Juve Stabia vince 2-1

Inizia nel peggiore dei modi l’esordio della Sampdoria al Ferraris. La Juve Stabia vince 2-1 e infligge ai blucerchiati la prima sconfitta in campionato, nonostante il vantaggio firmato da Tutino nel primo tempo. La rimonta della formazione guidata da De Giorgio arriva nella ripresa con le reti di Bellich e Di Nardo.

Corradi si affida al 4-3-3, con Di Pardo, Gartenmann, Viti e Cicconi davanti a Vindahl. A centrocampo spazio a Henderson, Esposito e Makoumbou, mentre Tutino è supportato da Sinani e Depaoli.