Riomaggiore: Festival musicale 5 Terre con Paolo Jannacci e Daniele Moretto

Da Annamaria Giannetto Pini – Five

Prosegue con un nuovo, atteso appuntamento la prima edizione di “FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre”, la rassegna tra musica e parole organizzata da Ad Eventi e promossa dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dai Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, in collaborazione con le realtà del territorio.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 2 settembre alle ore 21.00 a Riomaggiore, nella suggestiva Piazza del Vignaiuolo, dove il pubblico potrà assistere al concerto di Paolo Jannacci, accompagnato dalla tromba di Daniele Moretto.

Musicista, compositore, arrangiatore e cantautore, Paolo Jannacci ha raccolto l’eredità artistica del padre Enzo Jannacci, una delle figure più originali e amate della musica e della cultura italiana, costruendo negli anni un proprio percorso artistico caratterizzato da una profonda sensibilità musicale e da una grande versatilità. Sul palco insieme a lui ci sarà Daniele Moretto, trombettista e compositore di lunga esperienza, noto anche per la sua militanza negli 883 e per le numerose collaborazioni maturate nel corso della sua carriera, tra cui quella con lo stesso Paolo Jannacci.

L’appuntamento di Riomaggiore rappresenta così un incontro tra musicisti che condividono una lunga esperienza artistica e una particolare attenzione alla contaminazione tra generi, mettendo al centro la musica d’autore italiana, l’improvvisazione e il dialogo tra pianoforte e tromba.

In questo duo le note volano, in momenti musicali sia rarefatti che di intenso lirismo. È un progetto musicale basato soprattutto sulla ricerca dell’interplay, ovvero sull’azione e reazione tra i due artisti, e sulla sensibilità di entrambi. La mancanza di un supporto ritmico come la batteria e il basso genera un suono raffinato, deciso ed emozionale, perché esalta la melodia e l’interpretazione, proprio per la natura di uno strumento così intimo e diretto come la tromba. Prendono vita brani dall’intenso lirismo come “Who Can I Turn To” di Leslie Bricusse, “Insensatez” di Antônio Carlos Jobim e “O Que Será” di Chico Buarque, ma anche brani originali di Paolo Jannacci, come “Allegra” e “Chiara’s Tune”. Non mancherà il momento in cui Paolo omaggia il padre, interpretando alcune delle ormai pietre miliari della musica italiana, come “Vincenzina” e “Vengo anch’io, no tu no”. Ricerca artistica e lirismo fanno di questo duo una gemma nel panorama musicale.

Dopo Riomaggiore, il festival si avvierà verso il suo appuntamento conclusivo, in programma il 10 settembre a Manarola, in Piazza Capellini, con Fabrizio Bosso e Julien Mazzariello, protagonisti di Il cielo è pieno di stelle, omaggio musicale a Pino Daniele.