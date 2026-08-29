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I ringraziamenti del sindaco|
Recco: stasera sarà collocato un nuovo defibrillatore nel nome di Luciano
Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco
Un nuovo defibrillatore per la città, questa sera l’inaugurazione del presidio salvavita in memoria di Luciano Fichera
In occasione dell’uscita dell’Arca della Suffragina dal Santuario, questa sera Recco ricorderà Luciano Fichera con l’inaugurazione del nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) installato in piazzetta San Martino. Il dispositivo è frutto di una raccolta fondi ampia e trasversale, che ha coinvolto numerose realtà del territorio e moltissime persone che, in modi diversi, hanno condiviso frammenti di vita con Luciano. Una mobilitazione che testimonia il ricordo vivo che la città conserva nei suoi confronti.
Alla donazione hanno contribuito:
– il Quartiere Bastia;
– tantissimi cittadini di Recco;
– persone di Camogli, Bogliasco, Rapallo, Genova e dai comuni limitrofi;
– il mondo della pallanuoto e della Pro Recco, con tifosi storici, amici e giocatori della squadra;
– il mondo del calcio e della Sampdoria, con Recco Canta nella Sud, Samp Club Tigullio, Samp Club Bogliasco, ultras e amici della Gradinata Sud;
– gli amici genoani;
– tantissimi amici, conoscenti e persone che avevano condiviso con Luciano momenti della sua vita.
Come punti di raccolta hanno collaborato Karma Caffè, Il Baretto di Ivo e Bar Ausonia. La partecipazione è stata così ampia che risulta impossibile ricostruire ogni singolo nominativo. Ciò che conta è il carattere profondamente collettivo dell’iniziativa, che ha unito Recco e tante persone anche da fuori città.
“Ringraziamo tutte le persone, le realtà e i gruppi che si sono messi in moto per raccogliere i fondi necessari a realizzare questo progetto. Il Comune si è preso con piacere l’impegno di sostenere nel tempo i costi di manutenzione del defibrillatore, perché crediamo profondamente nell’importanza di garantire l’efficacia dei presidi salvavita sul territorio. La raccolta di fondi è stata corale. Praticamente tutti i mondi che hanno fatto parte della vita di Luciano hanno voluto partecipare in un gesto di grande generosità, in memoria di una persona di Recco che ha lasciato un segno in tanti. A tutti va il nostro grazie” sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo ricordando il valore umano di questo gesto.