Recco: stasera sarà collocato un nuovo defibrillatore nel nome di Luciano

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Un nuovo defibrillatore per la città, questa sera l’inaugurazione del presidio salvavita in memoria di Luciano Fichera

In occasione dell’uscita dell’Arca della Suffragina dal Santuario, questa sera Recco ricorderà Luciano Fichera con l’inaugurazione del nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) installato in piazzetta San Martino. Il dispositivo è frutto di una raccolta fondi ampia e trasversale, che ha coinvolto numerose realtà del territorio e moltissime persone che, in modi diversi, hanno condiviso frammenti di vita con Luciano. Una mobilitazione che testimonia il ricordo vivo che la città conserva nei suoi confronti.

Alla donazione hanno contribuito:

– il Quartiere Bastia;

– tantissimi cittadini di Recco;

– persone di Camogli, Bogliasco, Rapallo, Genova e dai comuni limitrofi;

– il mondo della pallanuoto e della Pro Recco, con tifosi storici, amici e giocatori della squadra;

– il mondo del calcio e della Sampdoria, con Recco Canta nella Sud, Samp Club Tigullio, Samp Club Bogliasco, ultras e amici della Gradinata Sud;

– gli amici genoani;

– tantissimi amici, conoscenti e persone che avevano condiviso con Luciano momenti della sua vita.

Come punti di raccolta hanno collaborato Karma Caffè, Il Baretto di Ivo e Bar Ausonia. La partecipazione è stata così ampia che risulta impossibile ricostruire ogni singolo nominativo. Ciò che conta è il carattere profondamente collettivo dell’iniziativa, che ha unito Recco e tante persone anche da fuori città.