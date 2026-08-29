Recco: oggi l’ingresso dell’Arca nel santuario e la cena pro restauri

In nessun Comune le celebrazioni patronali sono tanto importanti quanto a Recco. La festa dell’8 settembre in omaggio alla Madonna del Suffragio coinvolge tutta la cittadina. E la festa entra nel vivo oggi con due appuntamenti.

Alle 19 la Confraternita del Suffragio, i Quartieri, il clero e le autorità parteciperanno alla breve processione con l’arca della “Suffragina” tra l’oratorio e il santuario. L’accoglienza dell’Arca sul sagrato sarà salutata pirotecnicamente dai Quartieri; sul ponte dedicato alla Madonna del Suffragio, davanti al santuario ci sarà l’Alzabandiera dei bambini.