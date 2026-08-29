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"8 Settembre", oggi la festa entra nel vivo

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Attualità
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Recco: oggi l’ingresso dell’Arca nel santuario e la cena pro restauri

29 agosto 2026 | 14:08
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di Redazione

Redazione

Recco: oggi l&#8217;ingresso dell&#8217;Arca nel santuario e la cena pro restauri

In nessun Comune le celebrazioni patronali sono tanto importanti quanto a Recco. La festa dell’8 settembre in omaggio alla Madonna del Suffragio coinvolge tutta la cittadina. E la festa entra nel vivo oggi con due appuntamenti.

Alle 19 la Confraternita del Suffragio, i Quartieri, il clero e le autorità parteciperanno alla breve processione con l’arca della “Suffragina” tra l’oratorio e il santuario. L’accoglienza dell’Arca sul sagrato sarà salutata pirotecnicamente dai Quartieri; sul ponte dedicato alla Madonna del Suffragio, davanti al santuario ci sarà l’Alzabandiera dei bambini.

Altro appuntamento ormai tradizionale, alle 20.30, la cena a favore dei restauri del Santuario: nello spazio di via Trieste dove è allestita l'”osteria” del quartiere San Martino. Ci sono ancora gli ultimi posti disponibili.