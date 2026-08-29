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Partecipata la cena pro restauri al santuario

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Attualità
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Recco: il solenne ingresso dell’Arca con la ‘Suffragina’ nel santuario

29 agosto 2026 | 21:28
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di Redazione

Redazione

Recco: il solenne ingresso dell&#8217;Arca con la &#8216;Suffragina&#8217; nel santuario

Le celebrazioni per  la festa patronale della Madonna del Suffragio a Recco sono iniziate nel pomeriggio con l’ingresso dell’arca con la statua della Vergine nel Santuario. Presenti Confraternita, Quartieri, autorità, fedeli. Cerimonia presieduta dal rettore e parroco don Giuseppe Guastavino che  presto lascerà Recco per una nuova destinazione. Alzabandiera dei bambini sul ponte dedicato alla patrona cui è andato anche il saluto pirotecnico dei Quartieri.

In serata la cena, molto partecipata dai recchesi; il ricavato andrà a beneficio dei restauti del santuario.

Foto di Aldo Zerega