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Cronaca
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RASSEGNA STAMPA. Controesodo da incubo: cantieri, caro gasolio, caldo

29 agosto 2026 | 06:23
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. Controesodo da incubo: cantieri, caro gasolio, caldo

Oggi, sabato 29 agosto, auguri a Sabina, Beatrice. Mercati settimanali: Deiva Marina. Sestri Levante. Proverbi: “Al medico e all’avvocato non tenere il ver celato”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Controesodo da incubo: cantieri, caro gasolio, caldo. Amt: “Già soppresse 41 corse”; “I tagli unica alternativa al fallimento”.

Sestri Levante: esenzione Tari, prorogata la scadenza. Casarza: grave sessantenne dopo scontro.

Rapallo: le speranze di ritrovare Marco Ratto. Rapallo avrà una sua società in house. Rapallo: crolla pino. Rapallo: indagine su sversamento. Portofino: per il ministero il parco è già nazionale.

Camogli saluta U Dragun. Camogli: perturbazioni meteo, salta a San Fruttuoso il tributo al Cristo. Recco: rifiuti, nuove sanzioni.

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