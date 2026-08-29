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Sabato 29 agosto|
RASSEGNA STAMPA. Controesodo da incubo: cantieri, caro gasolio, caldo
Oggi, sabato 29 agosto, auguri a Sabina, Beatrice. Mercati settimanali: Deiva Marina. Sestri Levante. Proverbi: “Al medico e all’avvocato non tenere il ver celato”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Controesodo da incubo: cantieri, caro gasolio, caldo. Amt: “Già soppresse 41 corse”; “I tagli unica alternativa al fallimento”.
Sestri Levante: esenzione Tari, prorogata la scadenza. Casarza: grave sessantenne dopo scontro.
Rapallo: le speranze di ritrovare Marco Ratto. Rapallo avrà una sua società in house. Rapallo: crolla pino. Rapallo: indagine su sversamento. Portofino: per il ministero il parco è già nazionale.
Camogli saluta U Dragun. Camogli: perturbazioni meteo, salta a San Fruttuoso il tributo al Cristo. Recco: rifiuti, nuove sanzioni.
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