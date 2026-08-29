Rapallo: “La visita di Bucci e le richieste che non gli sono state fatte”

Da Armando Ezio Capurro

La visita in riviera del Presidente Bucci mi fa ricordare che i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza dovrebbero stimolare-proporre soluzioni il più possibile condivise per cercare di soddisfare i bisogni della collettività da loro amministrata sia direttamente con i fondi del bilancio comunale, sia tramite la Città Metropolitana, sia tramite la Regione, sia tramite finanziamenti Statali e Europei.

Purtroppo, qualcuno non ha ben chiaro quali siano i compiti dei consiglieri comunali e leggendo le mie note sull’inceneritore (fatte appositamente in coincidenza della visita di Bucci per stimolare la discussione sullo smaltimento dei rifiuti), mi ha chiesto se sono consigliere di Genova o Rapallo, non sapendo che la problematica dell’inceneritore è di interesse primario per i comuni concernendo la salute dei cittadini e il loro portafoglio tramite la tassa Tari: ci vuole capacità, tempo e impegno per fare progetti da presentare nelle sedi opportune.

A tal proposito, ricordo che nei giorni passati si è sprecata la visita del Presidente Bucci,perché, salvo errori, non si è dicusso nè da parte della sindaca Ricci, nè da parte del consigliere regionale Bagnasco, dei molti problemi di Rapallo, ne cito alcuni:

1) alluvione e allagamento almeno annuale di via Mameli ( sono 10 anni che si allaga)

2) tunnel Fontanabuona: non abbiamo sentito, salvo errori, coloro che si erano sempre definiti contrari, mentre ora, di fronte all’esaltazione dell’opera fatta da Bucci e da Roberto e Carlo Bagnasco stanno in silenzio

3) tunnel per Santa: sono passati 20 anni dalla firma del sindaco Capurro e del sindaco Marsano e del presidente Regione e Provincia e autostrade per il progetto preliminare e non si è stati capaci di inserire tale opera neppure nei risarcimenti per la caduta del Ponte Morandi che erano di competenza di Bucci e che ha destinato a favore di Genova per il tunnel sottomarino (il sindaco Bagnasco e la sindaca Ricci, tutti membri della Città Metropolitana, sono stati in silenzio tombale!!)

4) Smaltimento rifiuti a costi contenuti: anzichè aumentare la Tari a carico dei cittadini, sarebbe necessario concordare con Bucci e Salis una decisione definitiva per il termoutilizzatore

5) adeguamento scuole alla normativa antincendio: abbiamo ancora scuole dove vanno i nostri figli e nipoti che non sono a norma

6) controllo inquinamento delle vie di maggior traffico (dove è finita la centralia di via Libertà’?) e interventi necessari

7) gestione comunale del Porto Turistico facendo utili comunali e non dei priivati per i prossimi 100 anni

………ecc ecc