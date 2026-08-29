Rapallo: contributi statali per il covid; occorre restituire 511.282 euro

Durante l’emergenza Covid, lo Stato ha versato ai Comuni contributi per fronteggiare eventuali minori entrate o maggiori spese per la gestione dell’emergenza della pandemia. Ora lo Stato chiede la restituzione di quanto all’epoca versato in eccesso rispetto alle rendicontazioni effettuate dai Comuni per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Il Comune di Rapallo evidentemente non ha speso gli interi contributi ricevuti e ora dovrà restituire allo Stato 511.282 euro. Lo farà in quattro rate da 127.820 l’una.