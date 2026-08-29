Pentaque/ Torneo a Polanesi, vincono Bozzo, Peragallo e Picasso

Dal Circolo Acli di Polanesi – Recco

Si è concluso ieri sera, presso il Circolo ACLI di Polanesi, il Torneo di Petanque 2026, manifestazione che nelle diverse serate di gara ha richiamato giocatori, appassionati e un numeroso pubblico, confermando ancora una volta la capacità del Circolo di rappresentare un importante luogo di incontro e aggregazione per il territorio.

La serata conclusiva ha offerto partite combattute e non sono mancati momenti di tensione, inevitabili quando in palio ci sono le prime posizioni della classifica.

La sfida per il terzo e quarto posto ha visto confrontarsi Jocelyne Astier, Maria Antonietta Ferrando e Rossella Prodan con Sandro Canovi, Alba Mancini e Ines Biamonti. Al termine di una lunga partita, caratterizzata anche da un richiamo arbitrale e dall’assegnazione di un cartellino giallo alla formazione di Astier, il terzo posto è andato a Sandro Canovi, Alba Mancini e Ines Biamonti, mentre Jocelyne Astier, Maria Antonietta Ferrando e Rossella Prodan hanno concluso al quarto posto.

Grande attesa per la finalissima, che ha opposto Elisa Pescio, Jaris Alvarez Mantero ed Enrico Benvenuto a Basilio Bozzo, Sara Peregallo e Paolo Picasso.

La formazione di Bozzo ha preso in mano la partita fin dalle prime fasi, approfittando anche della serata meno brillante degli avversari, che pure erano stati protagonisti di un ottimo percorso durante tutto il torneo.

A conquistare il primo posto sono stati quindi Basilio Bozzo, Sara Peregallo e Paolo Picasso. Bozzo si è confermato un ottimo capitano, Peregallo ha disputato un torneo di grande continuità e lucidità, rappresentando un importante valore aggiunto per la squadra, mentre Picasso può essere considerato una delle vere rivelazioni della manifestazione.

Secondo posto per Elisa Pescio, Jaris Alvarez Mantero ed Enrico Benvenuto, autentica sorpresa del torneo. Partita senza i favori del pronostico, la formazione ha saputo crescere partita dopo partita fino a conquistare meritatamente l’accesso alla finale.

IL PODIO

1° – Basilio Bozzo, Sara Peregallo, Paolo Picasso

2° – Elisa Pescio, Jaris Alvarez Mantero, Enrico Benvenuto

3° – Sandro Canovi, Alba Mancini, Ines Biamonti

4° – Jocelyne Astier, Maria Antonietta Ferrando, Rossella Prodan

Ma il bilancio del torneo va oltre i risultati sportivi. Un riconoscimento particolare va a Laura Borgogno e Franco Cafferata, che anche quest’anno hanno curato l’organizzazione della manifestazione e che da anni portano avanti con impegno la gestione del Circolo ACLI di Polanesi.

Il Circolo rappresenta ormai un punto di riferimento non soltanto per Polanesi, ma anche per Recco e il territorio circostante: un luogo aperto a tutti, dedicato alla socialità, al divertimento, alla solidarietà e allo stare insieme.

Il successo di pubblico registrato durante il torneo conferma l’importanza di queste realtà associative, capaci di mantenere vivi i rapporti tra le persone e di creare occasioni di incontro tra generazioni diverse.

Il Circolo ACLI di Polanesi è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 19.30 ed è raggiungibile da Recco anche con il servizio autobus, con fermata di fronte al Circolo.