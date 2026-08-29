Lavagna: presentazione del libro Criptidi di Ettore Zanca

Dall’associazione Agorà di Lavagna

L’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna e la Libreria Fieschi sono liete di invitare la cittadinanza alla presentazione del romanzo Criptidi, dell’autore Ettore Zanca, pubblicato da Arkadia Editore. L’incontro si terrà mercoledì 9 settembre 2026 in Piazza Marconi a Lavagna, con il sostegno del Comune di Lavagna e la promozione dell’Assessorato alla Cultura, a conferma dell’impegno condiviso nella valorizzazione della lettura e della cultura come strumenti di crescita e partecipazione per la comunità.

Durante la serata l’autore dialogherà con Irene Renei, accompagnando il pubblico in un viaggio tra i temi e le suggestioni che animano il romanzo.

Criptidi racconta la storia di Manuel, un uomo che vive in un faro affacciato sul mare ligure e guarda il mondo da una prospettiva diversa. Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, il libro affronta temi universali come l’identità, il bisogno di appartenenza e il valore delle relazioni umane, invitando il lettore a riflettere sul significato profondo dell’accoglienza e della diversità.

Ettore Zanca è scrittore e narratore sensibile alle tematiche sociali e umane. Con Criptidi, suo quarto romanzo pubblicato da Arkadia Editore, prosegue un percorso letterario che pone al centro le fragilità, le differenze e la ricerca di un proprio spazio nel mondo. Nel corso degli anni ha collaborato con realtà impegnate nel sostegno ai ragazzi neuro divergenti e nella promozione della lettura come esperienza di inclusione e condivisione.

L’evento è a ingresso libero e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali promosse sul territorio da Associazione Agorà e Libreria Fieschi, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra autori, libri e lettori.