Inceneritore: “Basta cercare l’assenso di pochi danneggiando tutti”

Premesso che va bene anche Albaro o Corso Italia, come lo dimostra Montecarlo, sarebbe utile farlo in zona baricentrica vicino autostrada e dove c’è già una centrale elettrica che forse potrebbe essere parzialmente già pronta Forse basta cambiare la griglia di alimentazione per passare da carbone , che viene spruzzato , al rifiuto secco cdr o rdf che brucia su una griglia inclinata.

Quindi, centrali ex enel a carbone di Genova e Savona potrebbero essere pronte in poco tempo oppure nuova centrale in zona baricentrica per tutta la Liguria

Sono 30 anni che si parla delle soluzioni che sono ovvie e che sono realizzate in migliaia di impianti nel mondo intero e anche in Italia, ad eccezione della Liguria dove si sta a cercare un consenso di pochi che sono contro tutto.

Quindi, basta perdere tempo, basta discariche e basta inquinamento con il percolato della spazzatura