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Cielo soleggiato con minime in calo

29 agosto 2026 | 08:35
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Cielo soleggiato con minime in calo

Ampie schiarite a partire da Ponente fin dal primo mattino fino a cielo ovunque sereno da metà giornata; in serata nuovo aumento della nuvolosità bassa per l’azione di un flusso umido meridionale: così la previsione di Arpal

VENTI: moderati in circolazione ciclonica sul Golfo di Genova dalla mattina

MARE: molto mosso su Centro-Levante la mattina, mosso nel pomeriggio, ancora molto mosso in serata

TEMPERATURE: in calo, soprattutto nei valori minimi

UMIDITÀ: su valori medio-alti