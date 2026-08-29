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previsioni arpal
Cielo soleggiato con minime in calo
29 agosto 2026 | 08:35
Ampie schiarite a partire da Ponente fin dal primo mattino fino a cielo ovunque sereno da metà giornata; in serata nuovo aumento della nuvolosità bassa per l’azione di un flusso umido meridionale: così la previsione di Arpal
VENTI: moderati in circolazione ciclonica sul Golfo di Genova dalla mattina
MARE: molto mosso su Centro-Levante la mattina, mosso nel pomeriggio, ancora molto mosso in serata
TEMPERATURE: in calo, soprattutto nei valori minimi
UMIDITÀ: su valori medio-alti