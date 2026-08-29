Chiavari: via del Pianello, riprendono i lavori di riqualificazione

Con il termine delle temperature estive più intense, ripartono i lavori di riqualificazione negli spazi verdi di Via Pianello a Chiavari. L’area, di proprietà del Comune e concessa in comodato d’uso gratuito al circolo locale, è al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana e ambientale che ha già permesso di recuperare un terreno rimasto in stato di totale abbandono per oltre vent’anni.

Nel corso degli ultimi tre anni, l’intervento si è concentrato sulla bonifica profonda del sito. I volontari hanno condotto un’impegnativa opera di pulizia dai rovi e di zappatura del terreno per l’eliminazione delle radici infestanti. Particolarmente complessa è stata la rimozione dello “zetto” – le macerie e i rottami edili –, che ha portato al recupero e allo smaltimento di circa 10-12 metri cubi di materiale. Parallelamente, la potatura di ringiovanimento degli ulivi storici ha restituito luce e valore al paesaggio circostante.