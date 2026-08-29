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Chiavari: via del Pianello, riprendono i lavori di riqualificazione
Da Circolo Legambiente Cantiere Verde
Con il termine delle temperature estive più intense, ripartono i lavori di riqualificazione negli spazi verdi di Via Pianello a Chiavari. L’area, di proprietà del Comune e concessa in comodato d’uso gratuito al circolo locale, è al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana e ambientale che ha già permesso di recuperare un terreno rimasto in stato di totale abbandono per oltre vent’anni.
Nel corso degli ultimi tre anni, l’intervento si è concentrato sulla bonifica profonda del sito. I volontari hanno condotto un’impegnativa opera di pulizia dai rovi e di zappatura del terreno per l’eliminazione delle radici infestanti. Particolarmente complessa è stata la rimozione dello “zetto” – le macerie e i rottami edili –, che ha portato al recupero e allo smaltimento di circa 10-12 metri cubi di materiale. Parallelamente, la potatura di ringiovanimento degli ulivi storici ha restituito luce e valore al paesaggio circostante.
Il bilancio operativo ad oggi conta l’impegno di 33 persone, tra soci del circolo, volontari e residenti del quartiere, per un totale di oltre 350 ore di lavoro volontario dedicate al ripristino dell’area.
Al via la fase di piantumazione integrativa e la consultazione pubblica
Il progetto entra ora nella sua seconda fase, focalizzata sulla piantumazione integrativa. Nei prossimi giorni verrà avviata una consultazione pubblica sui canali digitali del circolo per coinvolgere la cittadinanza nella scelta delle essenze botaniche da inserire.
Data la vicinanza dell’area al tracciato autostradale, l’orientamento tecnico esclude la dimora di nuovi ulivi per indirizzarsi verso specie a rapido attecchimento e ad alta capacità di mitigazione ambientale. La selezione privilegerà piante della macchia mediterranea e varietà come la Acacia dealbata (mimosa), note per la spiccata tolleranza all’inquinamento atmosferico e acustico.
Al termine della consultazione, i risultati raccolti saranno presentati e discussi con i tecnici degli uffici comunali di Chiavari per la definizione condivisa del piano di piantumazione finale.