Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Chiavari, Carasco e Leivi
Golfo Paradiso

La moglie del pensionato all'ospedale di Lavagna

|
Cronaca
/

Chiavari: anziano annegato. Bogliasco: ragazzo disperso in mare

29 agosto 2026 | 13:36
Share0
di Redazione

Redazione

Chiavari: anziano annegato. Bogliasco: ragazzo disperso in mare

Le tragedie, anche le più recenti non insegnano nulla. Stamattina a Chiavari due persone, sono scese nel mare agitato davanti a piazza Gagliardo. I due, marito e moglie, sono apparsi in difficoltà e dalla riva è scattato l’allarme. Sul posto sono confluiti i vigili del fuoco di Chiavari e, decollato da Genova, l’elicottero Drago. I due in mare nel frattempo sono stati avvicinati da una motovedetta dalla Guardia costiera. Uno, un genovese di 79 anni Giovanni Pietro Repetto, è però deceduto. La moglie, accompagnata in porto, è stata presa in consegna dai militi della Croce Rossa di Chiavari ed accompagnata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

Generico agosto 2026Generico agosto 2026

Vigili del fuoco e guardia costiera stanno intanto perlustrando il mare davanti a Bogliasco dove si cerca un giovane, sembra ucraino, disperso in mare; un amico che era con lui è stato tratto in salvo dai bagnini di un vicino stabilimento. Oltre il mare mosso c’era una forte corrente.  Vani al momento i tentativi di salvataggio.