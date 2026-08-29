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La moglie del pensionato all'ospedale di Lavagna|
Chiavari: anziano annegato. Bogliasco: ragazzo disperso in mare
Le tragedie, anche le più recenti non insegnano nulla. Stamattina a Chiavari due persone, sono scese nel mare agitato davanti a piazza Gagliardo. I due, marito e moglie, sono apparsi in difficoltà e dalla riva è scattato l’allarme. Sul posto sono confluiti i vigili del fuoco di Chiavari e, decollato da Genova, l’elicottero Drago. I due in mare nel frattempo sono stati avvicinati da una motovedetta dalla Guardia costiera. Uno, un genovese di 79 anni Giovanni Pietro Repetto, è però deceduto. La moglie, accompagnata in porto, è stata presa in consegna dai militi della Croce Rossa di Chiavari ed accompagnata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.
Vigili del fuoco e guardia costiera stanno intanto perlustrando il mare davanti a Bogliasco dove si cerca un giovane, sembra ucraino, disperso in mare; un amico che era con lui è stato tratto in salvo dai bagnini di un vicino stabilimento. Oltre il mare mosso c’era una forte corrente. Vani al momento i tentativi di salvataggio.