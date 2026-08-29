Chiavari: anziano annegato. Bogliasco: ragazzo disperso in mare

Le tragedie, anche le più recenti non insegnano nulla. Stamattina a Chiavari due persone, sono scese nel mare agitato davanti a piazza Gagliardo. I due, marito e moglie, sono apparsi in difficoltà e dalla riva è scattato l’allarme. Sul posto sono confluiti i vigili del fuoco di Chiavari e, decollato da Genova, l’elicottero Drago. I due in mare nel frattempo sono stati avvicinati da una motovedetta dalla Guardia costiera. Uno, un genovese di 79 anni Giovanni Pietro Repetto, è però deceduto. La moglie, accompagnata in porto, è stata presa in consegna dai militi della Croce Rossa di Chiavari ed accompagnata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.