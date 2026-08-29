Camogli: Tributo al Cristo degli Abissi, grande partecipazione

Anche Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, ha partecipato al Tributo di fede al Cristo degli Abissi organizzato dal Centro Subacqueo Mediterraneo “Duilio Marcante” con Comune di Camogli, Fai (Fondo Ambiente Italiano), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, Consorzio di gestione Area Marina Protetta di Portofino e Comando Legione Carabinieri “Liguria”.

Dato il mare mosso questa 72ª edizione non si è svolta, come è tradizione, a San Fruttuoso dove la statua del Cristo, alta 2 metri e mezzo opera dello scultore Guido Galletti, è posizionata a 15 metri di profondità nell’insenatura di Capo Croce. Per realizzarla, su iniziativa del subacqueo Duilio Marcante e dell’imprenditore Giacomo Costa, che vollero così ricordare l’amico Dario Gonzatti perito durante un’immersione, furono necessari 260 chilogrammi di bronzo. Fu posizionata il 29 agosto del 1954 e li rimase fino al 2003 quando fu portata in superficie per essere restaurata. Dopo 8 mesi nel 2094 fu riportata a San Fruttuoso con una cerimonia imponente.

Il Tributo, con un programma rivisitato, ha preso avvio alle 18.15 nella sala Consiliare del Comune. Ad inizio incontro il saluto del sindaco Giovanni Anelli con l’auspicio che il prossimo anno ci si possa ritrovare a San Fruttuoso, il grazie a Marco Bucci per essere presente e a Carabinieri e Guardia di Finanza per il lavoro che svolgono con impegno quotidianamente. Giuliano Boero del Centro Marcante ha poi introdotto l’interessante documentario sulla storia della subacquea in Liguria e sul Cristo degli Abissi; Paolo Terrile ha consegnato due corone ai Carabinieri Nucleo Subacquei e alla Guardia di Finanza da posare ai piedi del Cristo degli Abissi. Su una i nomi di Monica, Federico, Giorgia, Gianluca, Muriel periti alle Maldive durante un’immersione. Infine il comandante della Legione Carabinieri Liguria Claudio Lunardo insieme al fratello e ai figli del Carabiniere Pietro Ceccarelli, Medaglia d’Argento al Valor Civile, ha donato al Comune una fotografia della prima posa della statua.

Successivamente è stata celebrata una Messa di suffragio in ricordo dei periti in mare nell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina officiata da don Simone Marani, cappellano della Legione Carabinieri Liguria; don Francesco Fully Doragrossa, rettore del Seminario Arcivescovile di Genova “Benedetto XV”; don Danilo Dellepiane, parroco della basilica di Santa Maria Assunta a Camogli.

Al Tributo presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Giovanni Anelli; Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale; Cristina Gambazza e Francesco Olivari, assessori; i consiglieri comunali Agostino Bozzo, Elisabetta Facchiano, Claudio Pompei, Rocco Antonucci. Numerosa la partecipazione delle Forze dell’ordine con rappresentanti di Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco. Tra le autorità presenti l’onorevole Alberto Pandolfo; Ilaria Bozzo per Città Metropolitana; Alessandra Cabella soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Città Metropolitana Genova e provincia La Spezia; il sindaco di Gressoney-La-Trinité Alessandro Girod; Alessandro Capretti, property manager dell’Abbazia di San Fruttuoso bene del Fondo Ambiente Italiano; Giuseppe Acquaviva, soprintendente del Teatro Sociale di Camogli.

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Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Il Cristo degli Abissi è un simbolo della Liguria e del suo profondo rapporto con il mare, un legame millenario che viene tuttora portato avanti dalla comunità. È un omaggio di fede che è anche tributo alla tutela dell’ecosistema marino, senza dimenticare l’attrattività turistica. Ogni anno questa celebrazione riunisce infatti istituzioni, comunità e mondo della subacquea. Ringrazio il sindaco di Camogli Giovanni Anelli, il sindaco di Gressoney-La-Trinité Alessandro Girod, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Centro Subacqueo Mediterraneo “Duilio Marcante” e tutte le realtà che hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita di questa giornata, mantenendo vivo il significato di una celebrazione così importante per la Liguria”. Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, questa sera a Camogli per le celebrazioni per il 72° Tributo di Fede al Cristo degli Abissi.