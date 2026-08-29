Camogli: pre Festival della Comunicazione con la mostra “Il Mare capita”

È un pre Festival della Comunicazione di Camogli, che prenderà avvio il 10 settembre, la mostra del pittore Alberto Perini allestita nella suggestiva sede di Castel Dragone e inaugurata questa mattina. Titolo: “Il Mare capita”. In esposizione una quarantina di opere che “toccano” i vari periodi dell’artista. Tra queste una dedicata al Coraggio, tema dell’edizione del Festival.

Una peculiarità del pittore, che è bene sottolineare, è quella di preparare personalmente le tempere utilizzando pigmenti puri e biologici della Natural Earth Paint che macina e miscela realizzando colori dalle sfumature particolari ai quali ha dato nomi come blu vento, verde vita, bianchino crestonda. Così come realizza i quadri a mano libera, senza nessun ausilio tecnologico.

In apertura di inaugurazione la assessore Emanuela Caneva ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e sottolineato la valenza dell’artista che con le sue mostre porta la camoglinità al di fuori dei confini locali e ringraziato Danco Singer e Rosangela Bonsignorio (ideatori e organizzatori del Festival) per la scelta di organizzare l’iniziativa.

Bonsignorio ha ricordato che in contemporanea con la mostra ci saranno due silent reading e che ognuno dei 150 ospiti riceverà una spilletta e una scheda informativa sulla mostra. Singer ha sottolineato il percorso artistico sempre più interessante di Perini, il quale ha ringraziato quanti hanno collaborato all’allestimento.

Tra i presenti anche Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura, e i consiglieri Comunali Agostino Bozzo, Claudio Pompei, Pippo Maggioni.