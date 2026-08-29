Camogli: col barcheggio rivive un’antica tradizione

Mattinata di cultura a Camogli, iniziata con “Andiamo a barcheggiare! Insieme a U Dragun a Camogli, a Venezia: due storie a confronto”. Farida Simonetti, nel ridotto del Teatro Sociale, ha affascinato il pubblico con il racconto del barcheggio, antica tradizione ligure in auge tra il Cinquecento e il Seicento, alla quale partecipavano tutti i ceti sociali; consisteva nel navigare per puro diletto a mo’ di passeggiata per stare insieme e divertirsi mangiando, bevendo e godendo di musica dal vivo. Testimonianza ne sono anche una seicentesca placca in argento raffigurante una “Veduta di Genova dal mare con barcheggio”, un documento del 1638 dove Francesco Minozzi ne parla, così come nell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina di Camogli ne è stato dipinto un esempio.