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Alle 18.15 in Comune, poi alla messa
Camogli: celebrazioni Cristo degli Abissi, ci sarà il presidente Bucci
29 agosto 2026 | 10:42
Dall’ufficio stampa di Regione Liguria
Oggi, sabato 29 agosto, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci parteciperà a Camogli alle celebrazioni per il 72° anniversario della posa del Cristo degli Abissi nella Baia di San Fruttuoso.
Il presidente sarà presente dalle ore 18.15 nella Sala Consiliare del Comune di Camogli, in via XX Settembre 1.
A seguire, alle ore 19 parteciperà alla Santa Messa celebrata presso l’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina.