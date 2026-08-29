Calcio, Entella esordio amaro in casa: il Cesena trova i tre punti

Seconda giornata amara per l’Entella che, nonostante comandi il gioco per lunghi tratti della gara si deve arrendere ad un Cesena più cinico, che riesce a concretizzare le poche occasioni avute e a mantenere il vantaggio fino al 90esimo.

Per quanto riguarda la formazione Mister Chiappella propone il solito 3-5-2 con qualche scelta inedita sul piano degli interpreti: tra i pali Del Frate, in difesa il trio Parodi-Tiritiello-Alborghetti, in mediana Squizzato affiancato da Franzoni e Guiu (prima volta da mezzala per il catalano). Sugli esterni Di Mario e Vignali (all’esordio con i nuovi colori), mentre il reparto offensivo è guidato da Forte con il supporto di Tirelli.