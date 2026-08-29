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Calcio, Entella esordio amaro in casa: il Cesena trova i tre punti
Ora ai biancocelesti sono attesi da una settimana intensa in vista dell’impegno casalingo del prossimo weekend con il Vicenza.
Dal sito ufficiale della Virtus Entella
Seconda giornata amara per l’Entella che, nonostante comandi il gioco per lunghi tratti della gara si deve arrendere ad un Cesena più cinico, che riesce a concretizzare le poche occasioni avute e a mantenere il vantaggio fino al 90esimo.
Per quanto riguarda la formazione Mister Chiappella propone il solito 3-5-2 con qualche scelta inedita sul piano degli interpreti: tra i pali Del Frate, in difesa il trio Parodi-Tiritiello-Alborghetti, in mediana Squizzato affiancato da Franzoni e Guiu (prima volta da mezzala per il catalano). Sugli esterni Di Mario e Vignali (all’esordio con i nuovi colori), mentre il reparto offensivo è guidato da Forte con il supporto di Tirelli.
All’ottavo minuto arriva il primo brivido della partita, galoppata di Druiventak che approfitta del fatto che Di Mario è a terra a seguito di un contatto, per attaccare la profondità, il numero 14 ospite arriva sul fondo e cerca la palla a rimorchio per Guidi che di prima intenzione calcia in porta, sulla conclusione si immola Franzoni che intercetta il tiro e mantiene il risultato sullo 0-0.
Al venticinquesimo passa a condurre il Cesena con il gol di Fiori, che con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo regala il vantaggio ai suoi.
Al 31esimo i biancocelesti sfiorano il pari con uno schema da calcio d’angolo che libera Forte al tiro all’altezza del dischetto del rigore, la conclusione dello squalo viene deviata finendo nuovamente in corner.
Al 36esimo arriva il raddoppio ospite siglato da Shpendi, che raccoglie sul primo palo un suggerimento Druiventak e di prima buca Del Frate sul primo palo. L’estremo difensore biancoceleste riesce a deviare la sfera ma non abbastanza per evitare di subire il 2-0.
L’Entella reagisce al doppio svantaggio e inizia a spingere sull’acceleratore, trovando la rete del 1-2 con un tiro dalla distanza di Tiritiello, che con il destro lascia partire una rasoiata a incrociare che non lascia scampo a Siano.
La prima frazione si chiude con il singolo svantaggio per i padroni di casa che disputano un buon primo tempo ma subiscono gol nelle uniche due vere occasioni avverse.
L’Entella rientra forte e dopo 40 secondi produce la prima occasione, cross dalla destra di Parodi, in area stacca Franzoni che con il suo colpo di testa costringe Siano agli straordinari. L’estremo difensore romagnolo riesce con un colpo di reni a deviare la sfera in calcio d’angolo.
Biancocelesti sempre più padroni del gioco, al 52esimo altro cross dalla destra, questa volta di Franzoni, che trova Di Mario tutto solo sul secondo palo, l’esterno chiavarese però non trova la porta spedendo la sfera alta sopra la traversa.
Continua l’assedio albiceleste e al minuto 64 ci riprova Tiritiello dalla trequarti, questa volta la sua conclusione fa la barba alla traversa terminando la propria corsa sul fondo.
Ancora Entella al 76esimo e ancora Tiritiello protagonista, il numero 6 dei chiavaresi anticipa un avversario all’altezza del centrocampo e si lancia in profondità, entrato in area cerca Cuppone sul palo lontano, che viene però segnalato in fuorigioco dal guardalinee.
L’ultimo quarto d’ora l’Entella continua a spingere senza riuscire però a sfondare, il risultato finale resta così 1-2 in favore del Cesena. Ora ai biancocelesti sono attesi da una settimana intensa in vista dell’impegno casalingo del prossimo weekend con il Vicenza.