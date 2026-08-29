Bogliasco: i video, la Guardia costiera rintraccia e salva il ragazzo disperso

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova ha coordinato dalle prime ore della giornata di oggi, unità navali nonché mezzi aerei della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco nella ricerca di un ragazzo di 23 anni, disperso in mare a causa delle avverse condizioni metereologiche caratterizzate da moto ondoso e forti correnti. Le ricerche sono state condotte anche da terra da personale e sommozzatori della Guardia Costiera nonché dei Vigili del Fuoco e Arma dei Carabinieri.

Il giovane, di nazionalità ucraina, avvistato dall’elicottero della Guardia Costiera nel tardo

pomeriggio, è stato recuperato grazie al delicato intervento del soccorritore marittimo che è

stato verricellato dal mezzo sulla costa rocciosa inaccessibile sia da terra che da mare.

Le difficoltose ricerche del disperso si sono protratte senza sosta, con il continuo coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera e con avvicendamento del personale finché, alle ore 16 circa, è stato avvistato tra gli scogli e, dopo le non semplici di operazioni di recupero, 16.50 circa, è stato tratto in salvo in stato di coscienza ed accompagnato immediatamente presso il locale Ospedale San Martino.