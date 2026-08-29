Amt: “Piano di risanamento e tagli; sindaca Salis, ci metta la faccia”

Dai consiglieri metropolitani: Carlo Gandolfo; Giuseppe Pastine; Fabrizio Podestà; Andrea Rossi; Flavia Pastorino; Albino Armanino; Elisabetta Ricci; Laura Repetto; e Vincenzo Falcone

Lettera aperta dei consiglieri di opposizione alla sindaca metropolitana

Sindaca Salis cosa sta succedendo?

In queste calde giornate di agosto apprendiamo, anche dai media, di numerose segnalazioni di cittadini “lasciati a terra” sotto il sole ad aspettare autobus che non passeranno mai, senza comunicazioni e preavvisi di questi disservizi. Il trasporto pubblico metropolitano è sempre più percepito dagli utenti come una puntata alla lotteria più che un servizio certo.

In questa situazione di assoluto disagio per la città e i territori metropolitani la Sua Amministrazione (e non Lei in prima persona) incontra i Sindaci del territorio per comunicare tagli del servizio e aumento dei costi. I Sindaci fanno notare che il piano di risanamento dell’azienda non può essere tutto lì, che ci vuole un intervento deciso sui conti dell’azienda peraltro previsto nei documenti programmatori, e chiedono di avere la possibilità di analizzare il progetto complessivo. Chiedono di poter capire se i sacrifici richiesti possano avere un senso in un’ottica di salvataggio di Amt e soprattutto di capire se tutte le situazioni che generano costi faranno la propria parte nel risanamento e in quale misura.

Ma tutto ciò non è gradito e dal PD parte un attacco ai Sindaci ed in particolare a quelli che, pur riconducibili alla compagine di sinistra, si sono permessi di dire che così non va bene. Ma i Sindaci difendo i loro territori e i loro cittadini, sono stati eletti per questo e sono avvezzi a metterci la faccia sempre e comunque.

Noi stiamo con i Sindaci. Stiamo con loro a prescindere dalle tessere politiche, stiamo con il loro impegno e il loro lavoro.

Pensiamo sia anche giunto il momento, a più di un anno dalla sua elezione, di finirla di dare sempre ed esclusivamente la colpa a chi è venuto prima di Lei. Quando è arrivato Bucci non ha trovato un’azienda solida e con i conti in ordine. Al contrario l’allora Sindaco di Genova e Metropolitano Doria vista la situazione traballante dei conti dell’azienda stava tentando di vendere AMT ai privati decretando probabilmente la morte del trasporto pubblico così come oggi è inteso. Bucci è arrivato, si è rimboccato le maniche, non ha pensato di enfatizzare subito i problemi per scaricare le responsabilità, ma si è immediatamente assunto le sue senza incolpare chicchessia.

Faccia finalmente così anche Lei. Si impegni e dimostri che ne ha capacità e volontà. Noi facciamo il tifo per Lei, perché così facendo tutti quanti possiamo fare il tifo per AMT.