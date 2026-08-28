Sestri: “La Fincantieri e l’orario del Consiglio comunale”

Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo-Forza Italia)

“Speculazione politica del sindaco Francesco Solinas che in un comunicato ufficiale insinua che l’opposizione non intenda partecipare al “dibattito su un tema così importante e per certi versi storico per la città”, riferendosi alla proposta di ampliamento dello stabilimento Fincantieri.

Il sindaco sa benissimo che è vero esattamente il contrario. Che tutta l’opposizione ha chiesto, con cortesia, di posticipare in orario non lavorativo, la convocazione del consiglio comunale fissato invece per le 8.30 di lunedì mattina, proprio per consentire a tutti di essere presenti. Riteniamo che anche per i cittadini e lavoratori interessati sarebbe più opportuno individuare un orario diverso. La richiesta, corredata con la piena disponibilità a garantire una discussione propositiva e con tempi certi, è stata rifiutata con una sprezzante risposta del presidente del consiglio che, confermandosi tutt’altro che super partes, ha ammesso di tenere in considerazione solo le esigenze della maggioranza e non dell’opposizione.

Addirittura, ha scritto che i consiglieri che svolgono lavoro autonomo possono organizzarsi e quindi essere presenti, non spiegando tuttavia perché la stessa considerazione non valga per i lavoratori autonomi della maggioranza, dal momento che la convocazione di lunedì sempre scelta per l’orario mattutino, rispetta casualmente la giornata di chiusura di una ben precisa categoria di esercenti a cui appartiene un’esponente di maggioranza.

Ennesima ammissione che quel che resta della coalizione di Solinas, ridotta al minimo, non è in grado di assicurare l’amministrazione della città, essendo legata ai problemi di ogni suo singolo componente.

Il carteggio intercorso tra consiglieri di opposizione e presidenza del consiglio smentisce una ricostruzione davvero deprimente ed è a disposizione di chiunque.