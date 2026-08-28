Sestri: inaugura “Il respiro dei luoghi”, la mostra di Elisabetta Sonda

L’inaugurazione è in programma oggi alle ore 18 e darà ufficialmente il via all’esposizione, che sarà visitabile nelle prossime settimane. La mostra sarà aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 22, offrendo a residenti e visitatori l’occasione per scoprire il lavoro dell’artista all’interno della cornice del Palazzo comunale.