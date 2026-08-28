Temi del giorno:
Dal 28 agosto al 13 settembre|
Sestri: inaugura “Il respiro dei luoghi”, la mostra di Elisabetta Sonda
Un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea a Sestri Levante. Da oggi, venerdì 28 agosto, fino al 13 settembre, la Sala Riccio del Palazzo comunale ospiterà “Il respiro dei luoghi”, mostra personale dell’artista contemporanea Elisabetta Sonda. L’esposizione propone al pubblico un percorso attraverso le opere dell’artista, invitando a soffermarsi sul rapporto tra arte e luoghi, come suggerisce il titolo della mostra.
L’inaugurazione è in programma oggi alle ore 18 e darà ufficialmente il via all’esposizione, che sarà visitabile nelle prossime settimane. La mostra sarà aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 22, offrendo a residenti e visitatori l’occasione per scoprire il lavoro dell’artista all’interno della cornice del Palazzo comunale.