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Sestri: escursionisti (scalzi) soccorsi a Punta Manara

28 agosto 2026 | 21:29
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: escursionisti (scalzi) soccorsi a Punta Manara

Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale Vigili del fuoco di Genova

Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti sul sentiero per Punta Manara a Sestri Levante, per soccorrere due escursionisti in difficoltà. Una volta raggiunti, è stato sufficiente accompagnarli sul tracciato del sentiero.
Cogliamo l’occasione per sensibilizzare l’uso di idonee calzature quando si affrontano sentieri.