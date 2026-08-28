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Cronaca/
Sestri: escursionisti (scalzi) soccorsi a Punta Manara
28 agosto 2026 | 21:29
Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale Vigili del fuoco di Genova
Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti sul sentiero per Punta Manara a Sestri Levante, per soccorrere due escursionisti in difficoltà. Una volta raggiunti, è stato sufficiente accompagnarli sul tracciato del sentiero.
Cogliamo l’occasione per sensibilizzare l’uso di idonee calzature quando si affrontano sentieri.