Sestri: approda in consiglio il via libera ai nuovi pontili Fincantieri

Il Consiglio comunale di Sestri Levante è convocato per il giorno lunedì 31 agosto 2026 alle ore 8.30 nella sede di piazza Matteotti. Tra i punti all’ordine del giorno (che trovate a questo link: https://www.comune.sestri-levante.ge.it/novita/consiglio-comunale-31-agosto-2026-ore-0830) il via libera alla realizzazione dei nuovi pontili di varo nello stabilimento di Fincantieri di Riva Trigoso.

Il Consiglio comunale dunque sarà chiamato a esprimersi sulla fase 1 dell’ampliamento a mare dei moli, interamente finanziata da Fincantieri. Un passaggio che per il Comune vale doppio: in cambio dell’ok ai lavori, l’Amministrazione ottiene da Fincantieri la proprietà delle aree del bocciodromo e i parcheggi su via Gramsci, oltre 40 stalli, che saranno a disposizione della frazione entro il 2027.