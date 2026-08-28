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Con cessione al Comune dei 40 parcheggi di via Gramsci|
Sestri: approda in consiglio il via libera ai nuovi pontili Fincantieri
Da Comunicazione – Comune di Sestri Levante
Il Consiglio comunale di Sestri Levante è convocato per il giorno lunedì 31 agosto 2026 alle ore 8.30 nella sede di piazza Matteotti. Tra i punti all’ordine del giorno (che trovate a questo link: https://www.comune.sestri-levante.ge.it/novita/consiglio-comunale-31-agosto-2026-ore-0830) il via libera alla realizzazione dei nuovi pontili di varo nello stabilimento di Fincantieri di Riva Trigoso.
Il Consiglio comunale dunque sarà chiamato a esprimersi sulla fase 1 dell’ampliamento a mare dei moli, interamente finanziata da Fincantieri. Un passaggio che per il Comune vale doppio: in cambio dell’ok ai lavori, l’Amministrazione ottiene da Fincantieri la proprietà delle aree del bocciodromo e i parcheggi su via Gramsci, oltre 40 stalli, che saranno a disposizione della frazione entro il 2027.
«Un risultato che come Amministrazione rivendichiamo con soddisfazione – commenta il Sindaco Francesco Solinas che prosegue – Così come rivendichiamo l’aver legato la fase 2 di realizzazione dei moli, al reperimento dei finanziamenti per la nuova strada industriale; una condizione affinché ci sia l’interesse comune sulla realizzazione della viabilità alternativa di Riva che punta a togliere i mezzi pesanti dal centro di Riva».
«Dispiace constatare la possibile assenza dell’Opposizione dal dibattito su un tema così importante e per certi versi storico per la città» conclude Solinas riferendosi all’annunciata assenza di tutti i Consiglieri di Minoranza, tramite nota ufficiale, “a causa della concomitanza di inderogabili impedimenti di carattere professionale e personale”.
Illustrazione: pixabay.com – utilizzabile gratis