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Sciopero Amt: venerdì 4 settembre di otto ore
Dall’ufficio stampa di Amt
Si informa che l’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti di Genova ha proclamato una seconda azione di sciopero aziendale della durata di 8 ore per la giornata di venerdì 4 settembre 2026.
Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:
Servizio di trasporto urbano Genova
- Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00;
- il personale operante su turno intermedio (incluse le biglietterie e il servizio clienti) si asterrà dal lavoro per l’intera durata del turno.
Servizio di trasporto provinciale
- Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
- il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro per l’intera durata del turno;
- il personale addetto alle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
- Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.30;
- il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro per l’intera durata del turno.
In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.
In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani.
Non disponiamo di elementi di valutazione sui possibili disservizi poiché, negli ultimi 5 anni, non ci sono scioperi di 8 ore proclamati dalla sola sigla sindacale CUB Trasporti.