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Dal 28 al 30 agosto

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Attualità
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Santo Stefano d’Aveto: gli appuntamenti del fine settimana

28 agosto 2026 | 10:37
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Santo Stefano d&#8217;Aveto: gli appuntamenti del fine settimana

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto – Ufficio turistico

Il programma degli appuntamenti in calendario a Santo Stefano d’Aveto dal 28 al 30 agosto, insieme alle relative locandine. Un weekend ricco di iniziative tra escursioni, sport, benessere, cultura, tradizioni, enogastronomia e attività outdoor, con appuntamenti nel capoluogo e nelle frazioni.

Ricordiamo inoltre che gli impianti di risalita saranno aperti tutti i giorni fino al 30 agosto e, nel fine settimana, sarà attivo anche il secondo troncone fino al Monte Bue, con il rifugio in quota aperto.

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