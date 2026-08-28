Santo Stefano d’Aveto: gli appuntamenti del fine settimana

Il programma degli appuntamenti in calendario a Santo Stefano d’Aveto dal 28 al 30 agosto, insieme alle relative locandine. Un weekend ricco di iniziative tra escursioni, sport, benessere, cultura, tradizioni, enogastronomia e attività outdoor, con appuntamenti nel capoluogo e nelle frazioni.

Ricordiamo inoltre che gli impianti di risalita saranno aperti tutti i giorni fino al 30 agosto e, nel fine settimana, sarà attivo anche il secondo troncone fino al Monte Bue, con il rifugio in quota aperto.