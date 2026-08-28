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Domenica 30 agosto|
Santo Stefano, Casarza, “Santa”, Varese Ligure: modifiche alle linee Amt per fiera e gara ciclistica
Da Amt Genova
Linee 725, 726, 925, 926 e 927
Temporaneo spostamento del capolinea di Torriglia domenica 30 agosto
In occasione della festa patronale di Torriglia, domenica 30 agosto, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 o fino a cessate esigenze, le linee 725, 726, 925, 926 e 927 effettuano le partenze, gli arrivi e le coincidenze presso la località Laccetto.
Linea 711
Temporaneo spostamento del capolinea di Santo Stefano d’Aveto domenica 30 agosto
In occasione della fiera di Santa Maria Maddalena, domenica 30 agosto, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, il capolinea di Santo Stefano d’Aveto viene temporaneamente trasferito in via Badinelli, fronte isola ecologica.
Linee 750 e 798
Temporanee variazioni al servizio domenica 30 agosto
A seguito della gara ciclistica “Memorial Livio Garibotto” in programma a Casarza Ligure domenica 30 agosto, dalle ore 10:30 alle ore 11:45 le linee 750 e 798 modificano il percorso come di seguito indicato:
Linea 798
· La corsa in partenza da Santa Margherita Ligure alle ore 9:05 è limitata a Sestri Levante in via Bruno Primi località Chiesi (fermata n. 8578);
· La corsa in partenza da Battilana alle ore 11:00 parte dalla fermata n. 5427 di via Sara (località Pipaia).
Linea 750
· La corsa in partenza da Varese Ligure alle ore 10:10, giunta al capolinea di Bargonasco non effettua coincidenza per Sestri Levante con la linea 798.