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Domenica 6 alle 11.30 la premiazione

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Attualità
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‘Santa’: “Trofeo Cozzio”, mostra fotografica al Castello (dall’1 al 6 settembre)

28 agosto 2026 | 09:52
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

&#8216;Santa&#8217;: &#8220;Trofeo Cozzio&#8221;, mostra fotografica al Castello (dall&#8217;1 al 6 settembre)

Da Angelo Sigismondo, Fotoclub Immagine Avis

Per celebrare i 40 anni di attività del Fotoclub, si terrà dal 1 al 6 settembre, nelle sale del Castello di Santa Margherita Ligure la mostra del 39° concorso Fotografico “Trofeo Cozzio” – Lo spirito della città.  Domenica 6 alle 11.30 sulla terrazza del castello sarà effettuata la premiazione delle foto scelte dalla giuria tecnica e dai voti espressi dal pubblico.