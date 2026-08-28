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Domenica 6 alle 11.30 la premiazione|
Attualità/
‘Santa’: “Trofeo Cozzio”, mostra fotografica al Castello (dall’1 al 6 settembre)
28 agosto 2026 | 09:52
Da Angelo Sigismondo, Fotoclub Immagine Avis
Per celebrare i 40 anni di attività del Fotoclub, si terrà dal 1 al 6 settembre, nelle sale del Castello di Santa Margherita Ligure la mostra del 39° concorso Fotografico “Trofeo Cozzio” – Lo spirito della città. Domenica 6 alle 11.30 sulla terrazza del castello sarà effettuata la premiazione delle foto scelte dalla giuria tecnica e dai voti espressi dal pubblico.