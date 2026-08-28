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Revocato il divieto preventivo dello scorso 19 agosto|
Attualità/
‘Santa’: si ritorna a fare il bagno in “Ghiaia”
28 agosto 2026 | 14:37
Da Comunicazione – Comune di Santa Margherita Ligure
Visti gli esiti conformi dei campionamenti effettuati in data 27 agosto, il Sindaco ha revocato il divieto temporaneo preventivo di balneazione nella “Spiaggia di Ghiaia”. Il divieto era stato emesso lo scorso 19 agosto per le condizioni idrometeorologiche giudicate rischiose in ordine alla qualità delle acque.