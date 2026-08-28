‘Santa’: problemi respiratori dopo immersione, trentenne al San Martino

Un uomo di trent’anni ha accusato problemi di respirazione dopo un’immersione nelle acque di Santa Margherita in prossimità di piazza del Sole. Alle 13.19 è stato soccorso da alcuni bagnanti e dai militi della Croce Verde. L’uomo, in codice rosso, è stato stabilizzato dal medico del 118. Subito dopo il bagnante ha ripreso l’attività respiratoria ed é stato accompagnato al pronto soccorso del policlinico San Martino.