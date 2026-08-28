San Fruttuoso: bimba di tre mesi in codice giallo al Gaslini

Alle 17:21 in via San Fruttuoso, nella splendida Baia del Cristo degli Abissi, una bimba di tre mesi è caduta riportando un trauma cranico. Da Camogli è partita l’idroambulanza della Croce Verde che ha imbarcato la bimba trasferendola al porto di Camogli, dove era in attesa il medico del 118 ed una ambulanza della stessa Croce Verde che ha accompagnato la bimba in codice giallo all’Istituto Gaslini di Genova. E’ stata avvertita la Capitaneria do Porto di Genova.