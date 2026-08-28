San Colombano: convenzione Comune-Pro Loco; la sede al ‘Lascito Cuneo’

Nel corso della manifestazione del 29 agosto, sarà ufficializzata la convenzione sottoscritta il 27 agosto tra il Comune di San Colombano Certenoli e la Pro Loco, rappresentata dal Presidente Silvana Lagomarsino, con la quale l’Amministrazione comunale concede alla Pro Loco il Museo Biblioteca Lascito Cuneo in comodato d’uso gratuito, destinandolo a diventare la sede operativa dell’associazione.

La convenzione rappresenta un importante passo per il rilancio e la valorizzazione del Lascito Cuneo, che si appresta a diventare un vero e proprio polo culturale e turistico al servizio del territorio.

Nel corso della cerimonia saranno illustrati anche i principali progetti già discussi e in fase di sviluppo, tra cui l’istituzione di un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) presso il Lascito, oltre a un ricco calendario di mostre d’arte, presentazioni di libri, incontri culturali e altre iniziative che avranno l’obiettivo di rendere il Lascito Cuneo un luogo sempre più vivo, aperto alla comunità e punto di riferimento per la promozione della Val Fontanabuona.