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Venerdì 28 agosto|
RASSEGNA STAMPA. Asl: messaggi dal Cup, ma sono falsi
Oggi, venerdì 28 agosto, auguri a Agostino, Giuliano, Gioacchina. Mercati settimanali: Chiavari; Santa Margherita. Proverbi: “Al cuor non si comanda”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Asl: messaggi dal Cup, ma sono falsi.
Sestri Levante: sì al turismo fuori stagione. Casarza: una piastrella di inciampo alla poesia. Chiavari: nuovo investimento alla scuola dell’infanzia Mazzini Est. Chiavari: forza blocco, arrestato (il fatto il 17 agosto ndr). Chiavari: cresimati in viaggio in Vaticano. Zoagli: giocattolo con amianto.
Rapallo: l’orefice Marco Ratto disperso in Nepal, Tigullio in ansia; quel viaggio per lui era un sogno. Rapallo: ventenne aggredito; un mistero. Rapallo: aiuole danneggiate dai cinghiali. Santa Margherita: guida sicura, ragazzi a lezione dalla Croce Rossa.
Camogli: Festival della Comunicazione, già assegnati 11.000 ticket. Recco: cresce la richiesta di alloggi comunali. Uscio: Rio Marsiglia, altri 60 giorni per il progetto.
San Colombano: ultimatum del sindaco “Pulite i terreni contro i nubifragi”. Ne: i bambini intervistano i nonni.