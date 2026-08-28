Rapallo-Uscio: ancora alberi crollati; intervengono i vigili del fuoco

Pioggia e vento minano la stabilità di molti alberi. Anche la scorsa notte i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti per liberare le carreggiate su cui si erano abbattuti i fusti, bloccando la circolazione. Un intervento a Rapallo in via San Rocco, a cento metri dal bivio con la via Aurelia. A Uscio ancora un crollo sulla carreggiata della strada provinciale 333 che collega Recco a Uscio e a Gattorna.