Rapallo: Tunnel, lettera aperta alla segretaria del Circolo Pd

Da Andrea Carannante, capogruppo consiliare in Rapallo

Alla Segretaria del Partito Democratico di Rapallo Orietta Senarega

Oggetto: Tunnel della Val Fontanabuona – quale posizione del PD di Rapallo?

Gentile Segretaria,

le recenti dichiarazioni dei consiglieri regionali del Partito Democratico Federico Romeo e Armando Sanna sul Tunnel della Val Fontanabuona rendono necessario un chiarimento politico da parte del PD di Rapallo.

Il PD regionale ha ribadito pubblicamente il proprio sostegno all’opera, definendola “strategica per la Val Fontanabuona e per il Tigullio” e chiedendo di passare dal cosiddetto “cantiere zero” al “cantiere vero”.

Una posizione chiara, che però pone una domanda altrettanto chiara: il PD di Rapallo condivide questa posizione?

La questione è particolarmente importante perché il Tunnel non riguarda soltanto la Val Fontanabuona. Rapallo sarà direttamente interessata dalle conseguenze dell’opera, sotto il profilo della viabilità, del traffico e dell’impatto sul territorio.

E a Rapallo la contrarietà al Tunnel è ormai ampiamente diffusa, mentre a sostenerlo è rimasta una minoranza, insieme a questa amministrazione di centrodestra.

Ci sembra inoltre significativo che, fino ad oggi, anche in Consiglio Comunale il rappresentante del PD non si sia mai schierato con la maggioranza di centrodestra a sostegno del Tunnel.

Proprio per questo riteniamo ancora più importante capire quale sia oggi la posizione ufficiale del PD di Rapallo.

Un circolo territoriale dovrebbe poter esprimere una posizione autonoma, soprattutto quando sono in gioco gli interessi della comunità che rappresenta.

Per questo le chiediamo pubblicamente, Segretaria: Il PD di Rapallo è favorevole alla realizzazione del Tunnel della Val Fontanabuona? Condivide la posizione espressa dai consiglieri regionali Romeo e Sanna? Ritiene che il Tunnel sia un’opera strategica anche per Rapallo, nonostante le conseguenze che produrrebbe sulla nostra città?

E soprattutto: il PD di Rapallo intende rivendicare una propria autonomia politica oppure si adeguerà alle decisioni assunte dal livello regionale e nazionale del partito? Non chiediamo dichiarazioni di circostanza. Chiediamo una posizione politica chiara. Se il PD di Rapallo è favorevole al Tunnel, abbia il coraggio di dirlo pubblicamente ai cittadini.

Se invece ritiene che gli interessi di Rapallo siano diversi e che quest’opera rappresenti un danno per la città, allora abbia altrettanto coraggio nel rivendicare una posizione autonoma rispetto al PD regionale. Perché l’autonomia dei territori dovrebbe essere una ricchezza per un partito, non un ostacolo da nascondere. Rapallo non può essere sacrificata agli equilibri politici regionali.

I cittadini hanno il diritto di sapere da che parte sta il Partito Democratico di Rapallo: dalla parte di chi vuole realizzare il Tunnel oppure dalla parte della città che, nella sua stragrande maggioranza, lo considera un’opera sbagliata e dannosa?