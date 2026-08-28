Rapallo: torna “Scodinzolando by Night”, una passeggiata a sei zampe

Una sera per vivere la città insieme al proprio cane e, nello stesso tempo, dare un aiuto concreto agli animali meno fortunati, grazie alle offerte dei proprietari degli altri cani. Giovedì 3 settembre torna “Scodinzolando by Night”, la passeggiata a sei zampe organizzata dal Canile Rifugio di Rapallo – Lega Amici degli Animali Rapallo ODV, con il patrocinio del Comune.

Il punto di ritrovo sarà il “Tempietto della Musica”, sul lungomare. Le iscrizioni apriranno alle 19, mentre la manifestazione prenderà il via alle 21.15. Da lì cani e accompagnatori partiranno per un percorso informale e festoso attraverso le vie del centro storico: non una gara riservata agli esperti, ma un’occasione di socialità aperta a chi desidera condividere una serata diversa con il proprio amico a quattro zampe. Il messaggio scelto dagli organizzatori è semplice e immediato: “Mille code festanti in aiuto ai cuginetti sfortunati del canile”.

L’iniziativa unisce infatti il carattere leggero di una passeggiata estiva a una finalità solidale. Il ricavato sarà interamente devoluto ai cani abbandonati ospitati nel Rifugio di Rapallo e contribuirà alle attività quotidiane della struttura: accoglienza, alimentazione, cure veterinarie e assistenza agli animali in attesa di una nuova famiglia. Partecipare significherà quindi sostenere concretamente il lavoro di chi, ogni giorno, si occupa di loro.

Sui social girano i video promozionali. Uno mostra alcuni degli ospiti del canile, curiosi davanti alla telecamera, e invita alla “camminata a 6 zampe nel centro storico di Rapallo”. Un secondo filmato ricorda invece il luogo e l’orario delle iscrizioni. Immagini semplici, costruite attorno ai veri protagonisti della serata: i cani, quelli che arriveranno con le loro famiglie e quelli che una famiglia la stanno ancora aspettando.

La formula serale permetterà inoltre di approfittare delle ore più fresche e dell’atmosfera del centro cittadino, portando sul lungomare un appuntamento capace di coinvolgere residenti e turisti e di far conoscere più da vicino la realtà del Rifugio. Al termine della passeggiata sono previste le premiazioni; la locandina annuncia inoltre omaggi per tutti i partecipanti. Più che il risultato, però, conteranno la presenza e lo spirito dell’iniziativa: trasformare per una sera il centro di Rapallo in una lunga sfilata di zampe e code, richiamando l’attenzione sul tema dell’abbandono e sulla responsabilità che comporta accogliere un animale.

La presidente della Lega Amici degli Animali Rapallo Odv, Gabriella Bellati, invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare e a diffondere l’iniziativa. “Scodinzolando by Night” vuole così essere insieme una festa, un momento di incontro e un gesto di vicinanza verso il Rifugio.