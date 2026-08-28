Rapallo, ‘Santa’, Tribogna, Casarza: i soccorsi durante la notte

Ancora una notte di grande lavoro per 118, pubbliche assistenze e pronto soccorso. Non solo le emergenze per cadute di anziani e patologie mediche diverse.

Ore 23.54. A Rapallo altra intossicazione etilica, una persona, di età e sesso non specificati, viene trasferita dai Volontari del soccorso di Sant’Anna al pronto soccorso di Lavagna.

Ore 02.49. Il medico del 118 e i soccorritori della Croce Rossa di Gattorna sono intervenuti a Tribogna in un’abitazione dove c’è un uomo di 58 anni ferito per cause al momento non conosciute. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre il ferito, in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo, viene trasferito al pronto soccorso.