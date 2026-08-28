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In alcuni casi l'intervento dei carabinieri|
Rapallo, ‘Santa’, Tribogna, Casarza: i soccorsi durante la notte
Ancora una notte di grande lavoro per 118, pubbliche assistenze e pronto soccorso. Non solo le emergenze per cadute di anziani e patologie mediche diverse.
Ore 23.50. In via monsignore Ratto a Rapallo, i militi della Croce Verde di Santa Margherita soccorrono un uomo di 30 con intossicazione etilica. Lo trasportano al pronto soccorso.
Ore 23.54. A Rapallo altra intossicazione etilica, una persona, di età e sesso non specificati, viene trasferita dai Volontari del soccorso di Sant’Anna al pronto soccorso di Lavagna.
Ore 02.49. Il medico del 118 e i soccorritori della Croce Rossa di Gattorna sono intervenuti a Tribogna in un’abitazione dove c’è un uomo di 58 anni ferito per cause al momento non conosciute. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre il ferito, in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo, viene trasferito al pronto soccorso.
Ore 03.11 in via Garibaldi a Santa Margherita, i militi della Croce Verde soccorrono un ragazzo di 21 anni, affetto da intossicazione etilica.
Ore 5.00 in via 25 Aprile a Santa Margherita, i militi della Croce Verde soccorrono e trasportano all’ospedale di Lavagna un ragazzo di 22 anni che ha riportato un trauma cranico.
Ore 05.25 in piazza Raoul Nobili (davanti alla stazione ferroviaria) a Santa Margherita, i militi della Croce Rossa trasportano al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna un uomo di 354 anni: “patologia non identificata”.
Ore 05.31 in via Francolano a Casarza viene soccorso un uomo traumatizzato e condotto al pronto di Lavagna. Del caso si occupano i caranbinieri della Compagnia di sestri Levante.