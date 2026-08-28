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La famiglia spera ancora|
Rapallo: Marco Ratto, l’ultimo contatto con la compagna Monica
La speranza è sempre viva. Marco Ratto, l’orefice di Rapallo di 54 anni di cui non si hanno più notizie, potrebbe essere salvo ma semplicemente non riuscire, per mille possibili motivi, a mettersi in contatto con la famiglia. L’ultimo contatto, in attesa di trasferirsi dal Nepal al Tibet, con Monica, la compagna cui avrebbe inviato anche alcune immagini. Non si hanno più notizie di Ratto, neppure del gruppo con cui stava realizzando il sogno di viaggiare in quella parte del mondo.
Persona riservata, educatissima e conosciutissimo Marco Ratto gestisce a Rapallo la storica oreficeria di famiglia, chiusa da due giorni. A parlare è il cognato Andrea Bernardin, marito della sorella, che difende la privacy della famiglia, molto riservata; pur non avendo perso la speranza, è straziata dall’attesa, attaccata alla televisione da cui non arrivano certo notizie confortanti: 500 morti e 1.200 dispersi tra cui Marco. La farnesuina intanto lavora, pur in condizioni difficilissime, per dare certezze ai familiari di Ratto.