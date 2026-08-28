Rapallo: Marco Ratto, l’ultimo contatto con la compagna Monica

La speranza è sempre viva. Marco Ratto, l’orefice di Rapallo di 54 anni di cui non si hanno più notizie, potrebbe essere salvo ma semplicemente non riuscire, per mille possibili motivi, a mettersi in contatto con la famiglia. L’ultimo contatto, in attesa di trasferirsi dal Nepal al Tibet, con Monica, la compagna cui avrebbe inviato anche alcune immagini. Non si hanno più notizie di Ratto, neppure del gruppo con cui stava realizzando il sogno di viaggiare in quella parte del mondo.