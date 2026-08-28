Pallanuoto M/ Pro Recco giramondo: a settembre il tour tra Cina e Giappone

Da New York e Princeton a Shanghai e Tokyo: cambiano i continenti, non la missione. Dopo il successo del tour negli Stati Uniti dello scorso anno, la Pro Recco torna ad esportare nel mondo la propria storia, i suoi valori e l’eccellenza della pallanuoto italiana. Dall’8 al 18 settembre i biancocelesti saranno protagonisti del World Tour 2026 tra Cina e Giappone: un viaggio che conferma la dimensione globale del club, invitato in Asia per contribuire alla crescita della pallanuoto.

Sabato 12 settembre, alle ore 9, la squadra guidata da Sandro Sukno scenderà in acqua all’Oriental Sports Center di Shanghai per un doppio appuntamento: un clinic di un’ora e mezza per bambine e bambini, da 9 a 15 anni, a seguire una partita esibizione contro lo Shanghai All Star Team; un evento che vedrà la partecipazione attiva di molti piccoli pallanuotisti che accompagneranno le squadre in vasca e poi avranno la possibilità di tirare i rigori ai portieri biancocelesti durante una pausa del match. Un momento dedicato alle nuove generazioni, protagoniste di una delle finalità principali del Pro Recco World Tour, ovvero avvicinare sempre più giovani alla pallanuoto e favorire la crescita del movimento.

“Vedere i colori della Pro Recco arrivare fino a Shanghai e Tokyo è una grande emozione – le parole del presidente Maurizio Felugo – è la straordinaria storia di una piccola città affacciata sul mare, cresciuta fino a diventare un punto di riferimento dello sport a livello mondiale non solo per i risultati raggiunti in acqua. Dopo New York e Princeton, essere invitati anche in Cina e Giappone rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di crescita intrapreso in questi anni, conferma la dimensione globale raggiunta dal club e premia il lavoro che abbiamo svolto. Portare la Pro Recco nel mondo significa raccontare i nostri valori e rappresentare con orgoglio lo sport italiano, mettendo esperienza e competenze al servizio della diffusione della pallanuoto. Ringrazio Cassandra Azevedo per il prezioso supporto con la sua AzeItalia, realtà ormai consolidata nel mondo della pallanuoto, la Shanghai Water Polo Association e lo Shanghai Sea Dragons International Water Polo Club per la decisiva collaborazione, e tutte le realtà che hanno creduto in questo progetto e ne hanno reso possibile la realizzazione”.