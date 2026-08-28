Pallanuoto F/ Marta Carpaneto lascia il Bogliasco 1951 dopo 15 anni

Traguardi che raccontano solo in parte il valore del suo percorso: anni di allenamenti, sacrifici, vittorie, sconfitte, amicizie e momenti indimenticabili condivisi con compagne, allenatori e con tutta la società. Un percorso iniziato quando Marta era ancora una bambina e che l’ha accompagnata fino a diventare una delle giocatrici simbolo della storia recente del Bogliasco. Ora, per lei, si aprono nuovi orizzonti personali e nuove sfide professionali, che siamo certi saprà affrontare con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo che l’hanno sempre contraddistinta.

“Salutare Marta non è semplice – dichiara il presidente Simone Canepa – perché non stiamo parlando soltanto di un’atleta che lascia il Bogliasco, ma di una ragazza che rappresenta una parte importante della nostra storia. Marta è cresciuta qui, è diventata grande qui e ha contribuito in maniera straordinaria ai successi del nostro settore giovanile. I sei Scudetti vinti da protagonista, spesso da capitana, raccontano la sua forza, ma non raccontano tutto ciò che ha rappresentato per il Bogliasco. È naturale che una ragazza con le sue qualità abbia voglia di confrontarsi con nuove realtà e nuovi orizzonti. Da parte nostra non possiamo che essere orgogliosi del percorso fatto insieme e augurarle il meglio. Il Bogliasco sarà sempre casa sua e le porte della nostra famiglia resteranno aperte. Grazie Marta, per questi anni indimenticabili”