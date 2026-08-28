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E' l’atleta più vincente di sempre nella storia del|
Pallanuoto F/ Marta Carpaneto lascia il Bogliasco 1951 dopo 15 anni
Dall’Ufficio Stampa AGN Energia Bogliasco 1951 (testo e foto)
Il Bogliasco 1951 comunica con affetto la conclusione del percorso in società di Marta Carpaneto, classe 2004, atleta cresciuta fin da bambina all’interno della nostra famiglia e protagonista di una straordinaria storia sportiva. Marta lascia il Bogliasco dopo aver scritto pagine importanti nella storia del club, esserne diventata l’atleta più vincente di sempre nella storia del Bogliasco 1951 e aver incarnato alla perfezione lo spirito di chi fin da bambina ha respirato l’aria pungente della Vassallo.
Traguardi che raccontano solo in parte il valore del suo percorso: anni di allenamenti, sacrifici, vittorie, sconfitte, amicizie e momenti indimenticabili condivisi con compagne, allenatori e con tutta la società. Un percorso iniziato quando Marta era ancora una bambina e che l’ha accompagnata fino a diventare una delle giocatrici simbolo della storia recente del Bogliasco. Ora, per lei, si aprono nuovi orizzonti personali e nuove sfide professionali, che siamo certi saprà affrontare con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo che l’hanno sempre contraddistinta.
“Salutare Marta non è semplice – dichiara il presidente Simone Canepa – perché non stiamo parlando soltanto di un’atleta che lascia il Bogliasco, ma di una ragazza che rappresenta una parte importante della nostra storia. Marta è cresciuta qui, è diventata grande qui e ha contribuito in maniera straordinaria ai successi del nostro settore giovanile. I sei Scudetti vinti da protagonista, spesso da capitana, raccontano la sua forza, ma non raccontano tutto ciò che ha rappresentato per il Bogliasco. È naturale che una ragazza con le sue qualità abbia voglia di confrontarsi con nuove realtà e nuovi orizzonti. Da parte nostra non possiamo che essere orgogliosi del percorso fatto insieme e augurarle il meglio. Il Bogliasco sarà sempre casa sua e le porte della nostra famiglia resteranno aperte. Grazie Marta, per questi anni indimenticabili”
A Marta va il più sincero grazie del Bogliasco 1951 per tutto quello che ha dato alla società dentro e fuori dall’acqua. Le auguriamo il meglio per il prosieguo della sua vita, con la certezza che, ovunque andrà, una parte di questi 15 anni resterà per sempre biancazzurra. Ciao Marta. O forse arrivederci…