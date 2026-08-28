Lavagna: New Gran Gala 2026, musica e novità in piazza Marconi

Venerdì 28 agosto, alle ore 21:00, Piazza Marconi a Lavagna ospiterà il “New Gran Galà 2026”, evento promosso dagli artigiani e commercianti del CIV Centro Storico. La serata proporrà uno spettacolo integrato di moda, danza e musica per accompagnare il pubblico verso la chiusura del calendario estivo. Nel corso dell’iniziativa troveranno spazio anche due momenti istituzionali e sportivi dedicati alla città: la presentazione ufficiale della nuova divisa della USD Lavagnese 1919 per la stagione 2026-2027 e la consegna del premio “Un Lavagnese oltre i confini”, riconoscimento assegnato ai cittadini che si sono distinti al di fuori del territorio locale. L’ingresso all’evento in piazza è libero e aperto a residenti e visitatori.