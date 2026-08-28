Temi del giorno:
previsioni arpal
Giornata all’insegna della variabilità
Il passaggio di una perturbazione atlantica sull’arco alpino in serata determina fin dalle prime ore della notte un richiamo di aria calda e umida associata a condizioni di spiccata instabilità con possibili isolati temporali sul Centro-Ponente fino alla mattinata, sul Centro-Levante in serata in occasione del passaggio del fronte; possibili locali grandinate e repentini colpi di vento: così la previsione di Arpal
VENTI: in prevalenza moderati sudorientali, in rotazione da sudovest in serata con rinforzi anche localmente forti su rilievi e costa di Ponente
MARE: generalmente mosso, in aumento a molto mosso in serata sul Ponente
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti sul Centro-Ponente; disagio fisiologico per caldo lungo la costa
TEMPERATURE: minime in deciso aumento, massime stazionarie su valori alti, scarsa escursione termica
UMIDITÀ: su valori prossimi alla saturazione