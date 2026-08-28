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Chiavari: zaini, astucci e quaderni, quanto costa tornare a scuola
Con settembre ormai alle porte, per le famiglie è tempo di pensare al ritorno sui banchi e, con esso, alla spesa per preparare il necessario per il nuovo anno scolastico. Ma quanto costa, concretamente, il rientro alla scuola primaria a Chiavari e nel Tigullio? La buona notizia è che alla primaria i libri di testo non sono a carico delle famiglie, ma vengono forniti attraverso le cedole librarie e in alcune scuole anche il diario viene messo a disposizione degli alunni.
La spesa si concentra quindi soprattutto sul materiale scolastico e, partendo dagli acquisti più comuni, uno zaino costa mediamente tra i 30 e i 60 euro nelle cartolerie di Chiavari. Si trovano anche soluzioni più economiche, intorno ai 20 euro, mentre per modelli più strutturati, trolley o zaini particolari si può arrivare anche ai 100 euro.
Per un astuccio completo, con matite, gomma, colori, pennarelli e il necessario per affrontare le lezioni, la spesa si aggira tra i 20 e i 40 euro mediamente. A questi si aggiungono i quaderni: una confezione da 5 o 10 può costare indicativamente 5-6 euro, anche se nel corso dell’anno il numero di quaderni necessari è destinato naturalmente a crescere. Per l’album da disegno, invece, si va indicativamente dai 5 ai 9 euro.
Facendo quindi un primo conto del materiale essenziale, una famiglia può mettere in preventivo circa 60-105 euro per l’acquisto iniziale di zaino, astuccio, una confezione di quaderni e album da disegno. Una cifra che può salire scegliendo prodotti di fascia più alta o aggiungendo altro materiale richiesto dagli insegnanti. Resta poi la voce scarpe da ginnastica, che per molti bambini non rappresenta necessariamente una nuova spesa: spesso viene utilizzato un paio già presente in casa e destinato alle attività di educazione motoria.
Il conto per la primaria, quindi, parte da una cifra relativamente contenuta rispetto a quanto può accadere negli anni successivi, anche grazie alla gratuità dei libri di testo, ma il costo effettivo del corredo dipende molto dalle scelte delle famiglie, dalla quantità di materiale richiesta e soprattutto dal tipo di zaino e di astuccio scelti.