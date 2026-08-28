Chiavari: zaini, astucci e quaderni, quanto costa tornare a scuola

Con settembre ormai alle porte, per le famiglie è tempo di pensare al ritorno sui banchi e, con esso, alla spesa per preparare il necessario per il nuovo anno scolastico. Ma quanto costa, concretamente, il rientro alla scuola primaria a Chiavari e nel Tigullio? La buona notizia è che alla primaria i libri di testo non sono a carico delle famiglie, ma vengono forniti attraverso le cedole librarie e in alcune scuole anche il diario viene messo a disposizione degli alunni.