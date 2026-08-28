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Domenica 6 Settembre|
Carasco: ritorna l’evento dedicato alle moto dei mitici anni ’80 e ’90
Da Asd Youngtimers Tigullio
Domenica 6 Settembre presso i Giardini di via Piani a Carasco (GE) si svolgerà la Nona edizione della REUNION 80/90, dal 2018 il primo evento dedicato alle motociclette degli anni ’80 e ’90 e alle loro storie.
L’evento, patrocinato dal Comune di Carasco, è diventato un appuntamento importante per tutti gli appassionati di motociclette youngtimers e conferma la formula vincente dell’esposizione statica di moto accompagnata da “chiacchiere motociclistiche” con super ospiti, buon cibo, bella musica ed un ambiente adatto a tutti, partecipanti ed ospiti, famiglie comprese!
Interverranno infatti con racconti sulla loro storia motociclistica il giornalista, scrittore e commentatore televisivo Marco Masetti, il tecnico motorista della MotoGP Paolo Cordioli e, da Parma, il responsabile del Registro Storico del marchio TGM Aldo Lavezzini con il prezioso contributo dell’ingegner Gian Marco Terzi cofondatore del marchio.
La ristorazione sarà garantita dal collaudatissimo Comitato di San Marziano per tutta la durata dell’evento con specialità locali tra cui ravioli e l’asado.
Quindi non prendete impegni per domenica 6 settembre e mettete in moto la vostra passione!
Come ogni anno verranno premiate le motociclette più interessanti, dalla più anziana alla più giovane, passando da quella più e meno chilometrata arrivando infine alla “Splendida Youngtimers 2026” votata da tutti i partecipanti!
Tutte le info dettagliate e le modalità di iscrizione al sito reunion8090.com o visitando i social Facebook ed Instagram alla pagina “reunion8090”