Camogli: Dragun, la partenza per Aquileia tra leggenda e amarcord

Era il 1976, il nostro Gruppo “U Dragun” si avventura nella prima importante spedizione lungo il fume Po Da Pavia a Venezia per partecipare alla “Regata Storica”.

Dopo circa 500 Kmt. di voga una particolare imbarcazione a vela e a remi con le caratteristiche tipiche dello “Sciabecco e della Galea” per la prima volta naviga nel Canal Grande.

In tale occasione i giornali precisarono che quella strana imbarcazione e l’equipaggio che voga “alla rovescia”, sono i primi forestieri che partecipano alla Regata Storica dopo 703 anni.

Si stava così realizzando il sogno di Ido Battistone, il “maestro d’ascia” capace di ricavare “U Dragun” da una vecchia lancia di salvataggio abbandonata, restituita al mare il 1 Maggio 1969.

57 anni di storia di “Una barca, un paese e la storia della sua gente”.

Il nostro progetto, in fase di elaborazione, prevede la partenza da Aquileia il 30.8.26 con tappe giornaliere successive a Grado, Marano Lagunare, Caorle, Jesolo, Venezia.

Come realizzato nel 2011 da Padova a Trieste in occasione del “Remare insieme per i 150 anni dell’Unità D’Italia per e con i popoli migranti della terra”, sia pure in direzione opposta, chiediamo ai circoli remieri locali ospitalità di una notte per l’equipaggio (18/20 elementi).

Come è tradizione l’equipaggio è organizzato per pernottare in palestre, opportuni spazi in depositi di imbarcazioni o quanto altro idoneo.

Con l’appoggio di un furgone per il trasporto degli effetti personali dell’equipaggio avremo la possibilità di allestire una leggera mostra fotografica della nostra intera storia di gruppo remiero, adattabile in relazione allo spazio disponibile, con proiezioni di immagini.