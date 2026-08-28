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Calcio/ Riva Samba, le novità del rinnovato organigramma
Da Cristiano Magri
Grandi novità per quanto concerne l’organigramma societario del Riva Samba, grazie ai nuovi dirigenti che hanno creduto nel progetto di crescita e si impegneranno per ottenere il massimo dei risultati. Rinnovato anche lo Staff tecnico della prima squadra e della juniores.
Organigramma
Presidente: Elvio Romanelli
Presidente onorario: Adriano Pastorino
Vice Presidente: Giuseppe Vicino
Responsabile Tecnico: Massimo Baldi
Cassiere: Gianluca Bado
Economo: Sandro Roncone
Direttore Generale: Simone Ameri; Claudio Ceruti
General Manager: Nicola Portoricco
Club Manager: Vittorio Raffo
Direttore Sportivo: Davide Sonetti
Segretarie: Noemi Bertolotto; Adriana Rebori
Addetti stampa: Simone Ameri; Nicola Portoricco
Dirigenti: Giannino Maggi; Domenico Perazzo; Mario Genovese; Alessandro Groppo
Responsabili struttura Andersen e Bar: Marco Simonini; Simonetta Vigne
Responsabile biglietteria: Cristina Armanino
Responsabili Magazzino: Cristina Armanino; Maura Stagnaro
Staff tecnico Prima squadra
Mister: Yari Cossentino
Vice Mister: Luca Ghio
Collaboratore Tecnico: Simone Pasticcio
Preparatore atletico: Andrea Tridico
Preparatore portieri: Marco Motto
Fisioterapista: Francesco Lavagnino
Fisioterapista: Gianni Mascia
Team Manager: Agostino Bregante
Dirigente accompagnatore: Roberto Ruffino
Staff tecnico Juniores
Mister: Marco Pampolini
Vice-Mister: Rosario Montaperto
Preparatore portieri: Marco Motto
Dirigente Responsabile: Luca Bosticca
Dirigente Responsabile: Fabio Bellio
Dirigente Responsabile: Antonino Milazzo
Anche il Settore giovanile rinnova il suo organico e presenta lo staff dirigenziale e tecnico che si occuperà della crescita dei ragazzi della cantera calafata
Organigramma Settore Giovanile
Presidente: Elio Rahmani
Vice presidente: Mirko Bussoli
Responsabile – Direttore tecnico e coordinatore generale: David Cesaretti
General manager: Nicola Portoricco
Club manager: Vittorio Raffo
Responsabili logistica – Impianti sportivi (Andersen e Bottai): Elio Rahmani; Nicola Portoricco; Bruno Rolli; Silvano Podestà. Supporto impianti: Antonio Barbato; Mihai Ene; Luca Frazzuoli
Responsabile/gestore impianto Bottai di Via Caboto (Riva T.): Andrea La Rocca
Responsabile sito, social, comunicazione: Cristiano Magri; Roberto Baldassarre; Riccardo Rondanina.
Responsabili tornei/ eventi: Adriana Rebori; Nicola Portoricco; Riccardo Rondanina; Giorgio Avellino; David Cesaretti.
Responsabili area tecnica scuola calcio attività di base: Agostino Bregante; Giorgio Avellino
Responsabili area tecnica e attività agonistica: Roberto Baldassarre; Riccardo Rondanina; Aldo Baccei
Responsabili segreteria: Noemi Bertolotto; Adriana Rebori.
Responsabili magazzino: Maura Stagnaro; Cristina Armanino
Responsabili marketing/ Promozione società: David Cesaretti; Elio Rahmani; Mirko Bussoli; Alessandro Bertolone; Massimiliano Spiri
STAFF TENICO SETTORE GIOVANILE 2026/2027
PICCOLI AMICI (leva 2020 – 2021): Mr. Luca Frazuoli – Collaboratore tecnico: mr. Agostino Bregante.
– PRIMI CALCI I ANNO (leva 2019): Mr. Gianni Pino Cavallero – Collaboratore tecnico: mr. Jacopo Conti – Collaboratore tecnico: mr. Angelo Castronovo
– PRIMI CALCI II ANNO (leva 2018): Mr. Luca Curotto – Collaboratore tecnico: Mr. Andrea La Rocca.
– PULCINI II ANNO (leva 2017): mr. Alessandro Bertolone – Collaboratore tecnico: mr. Luca Ferrario – Collaboratore tecnico: mr. Marco Barcella.
– PULCINI I ANNO (leva 2016): mr. Massimo Cesaretti – Collaboratore tecnico: mr. Paolo Gianelli – Collaboratore tecnico: mr. Nicolò Olivieri.
– ESORDIENTI I ANNO (leva 2015): mr. David Cesaretti – Collaboratore tecnico: mr. Mirko Bussoli – Collaboratore tecnico: mr. Bartolomeo Bosticca.
– ESORDIENTI II ANNO (leva 2014): mr. Marco Vottero e mr. Giorgio Avellino – Collaboratore tecnico: mr. Gabriele Gazzolo.
– GIOVANISSIMI I ANNO (U. 14 – Leva 2013): mr. Marco Lessona – Collaboratore tecnico: mr. Giacomo Torrersani.
– GIOVANISSIMI II ANNO (U. 15 – Leva 2012): mr. Simone Garrasi – Collaboratore tecnico: mr. Thomas Barbagallo.
– ALLIEVI I ANNO (U. 16 – Leva 2011): mr. Riccardo Rondanina – Collaboratore tecnico: mr. Luca Frazuoli – Preparatore atletico/motorio: prof. Kristian Massa.
– ALLIEVI II ANNO (U. 17 – Leva 2010): mr. Roberto Baldassare – Collaboratore tecnico: mr. Aldo Baccei.
– PREPARATORE PORTIERI PRIMI CALCI – PULCINI: mr. Luca Ferrario.
– PREPARATORE PORTIERI ESORDIENTI: mr. Franco Pollina.
– PREPARATORE PORTIERI GIOVANISSIMI/ALLIEVI: mr. Marco Motto – Collaboratore tecnico: mr. Franco Pollina.