Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Sestri Levante

Tutti i responsabili nei vari settori

|
Sport
/

Calcio/ Riva Samba, le novità del rinnovato organigramma

28 agosto 2026 | 12:13
Share0
di Marco Massa

Marco Massa

Calcio/ Riva Samba, le novità del rinnovato organigramma

Da Cristiano Magri

Grandi novità per quanto concerne l’organigramma societario del Riva Samba, grazie ai nuovi dirigenti che hanno creduto nel progetto di crescita e si impegneranno per ottenere il massimo dei risultati. Rinnovato anche lo Staff tecnico della prima squadra e della juniores.

Organigramma

Presidente: Elvio Romanelli

Presidente onorario: Adriano Pastorino

Vice Presidente: Giuseppe Vicino

Responsabile Tecnico: Massimo Baldi

Cassiere: Gianluca Bado

Economo: Sandro Roncone

Direttore Generale: Simone Ameri; Claudio Ceruti

General Manager: Nicola Portoricco

Club Manager: Vittorio Raffo

Direttore Sportivo: Davide Sonetti

Segretarie: Noemi Bertolotto; Adriana Rebori

Addetti stampa: Simone Ameri; Nicola Portoricco

Dirigenti: Giannino Maggi; Domenico Perazzo; Mario Genovese; Alessandro Groppo

Responsabili struttura Andersen e Bar: Marco Simonini; Simonetta Vigne

Responsabile biglietteria: Cristina Armanino

Responsabili Magazzino: Cristina Armanino; Maura Stagnaro

Staff tecnico Prima squadra

Mister: Yari Cossentino

Vice Mister: Luca Ghio

Collaboratore Tecnico: Simone Pasticcio

Preparatore atletico: Andrea Tridico

Preparatore portieri: Marco Motto

Fisioterapista: Francesco Lavagnino

Fisioterapista: Gianni Mascia

Team Manager: Agostino Bregante

Dirigente accompagnatore: Roberto Ruffino

Staff tecnico Juniores

Mister: Marco Pampolini

Vice-Mister: Rosario Montaperto

Preparatore portieri: Marco Motto

Dirigente Responsabile: Luca Bosticca

Dirigente Responsabile: Fabio Bellio

Dirigente Responsabile: Antonino Milazzo

Anche il Settore giovanile rinnova il suo organico e presenta lo staff dirigenziale e tecnico che si occuperà della crescita dei ragazzi della cantera calafata

Organigramma Settore Giovanile

Presidente: Elio Rahmani

Vice presidente: Mirko Bussoli

Responsabile – Direttore tecnico e coordinatore generale: David Cesaretti

General manager: Nicola Portoricco

Club manager: Vittorio Raffo

Responsabili logistica – Impianti sportivi (Andersen e Bottai): Elio Rahmani; Nicola Portoricco; Bruno Rolli; Silvano Podestà. Supporto impianti: Antonio Barbato; Mihai Ene; Luca Frazzuoli

Responsabile/gestore impianto Bottai di Via Caboto (Riva T.): Andrea La Rocca

Responsabile sito, social, comunicazione: Cristiano Magri; Roberto Baldassarre; Riccardo Rondanina.

Responsabili tornei/ eventi: Adriana Rebori; Nicola Portoricco; Riccardo Rondanina; Giorgio Avellino; David Cesaretti.

Responsabili area tecnica scuola calcio attività di base: Agostino Bregante; Giorgio Avellino

Responsabili area tecnica e attività agonistica: Roberto Baldassarre; Riccardo Rondanina; Aldo Baccei

Responsabili segreteria: Noemi Bertolotto; Adriana Rebori.

Responsabili magazzino: Maura Stagnaro; Cristina Armanino

Responsabili marketing/ Promozione società: David Cesaretti; Elio Rahmani;  Mirko Bussoli; Alessandro Bertolone; Massimiliano Spiri

STAFF TENICO SETTORE GIOVANILE 2026/2027

PICCOLI AMICI (leva 2020 – 2021): Mr. Luca Frazuoli – Collaboratore tecnico: mr. Agostino Bregante.

– PRIMI CALCI I ANNO (leva 2019): Mr. Gianni Pino Cavallero – Collaboratore tecnico: mr. Jacopo Conti – Collaboratore tecnico: mr. Angelo Castronovo

– PRIMI CALCI II ANNO (leva 2018): Mr. Luca Curotto – Collaboratore tecnico: Mr. Andrea La Rocca.

– PULCINI II ANNO (leva 2017): mr. Alessandro Bertolone – Collaboratore tecnico: mr. Luca Ferrario – Collaboratore tecnico: mr. Marco Barcella.

– PULCINI I ANNO (leva 2016): mr. Massimo Cesaretti – Collaboratore tecnico: mr. Paolo Gianelli – Collaboratore tecnico: mr. Nicolò Olivieri.

– ESORDIENTI I ANNO (leva 2015): mr. David Cesaretti – Collaboratore tecnico: mr. Mirko Bussoli – Collaboratore tecnico: mr. Bartolomeo Bosticca.

– ESORDIENTI II ANNO (leva 2014): mr. Marco Vottero e mr. Giorgio Avellino – Collaboratore tecnico: mr. Gabriele Gazzolo.

– GIOVANISSIMI I ANNO (U. 14 – Leva 2013): mr. Marco Lessona – Collaboratore tecnico: mr. Giacomo Torrersani.

– GIOVANISSIMI II ANNO (U. 15 – Leva 2012): mr. Simone Garrasi – Collaboratore tecnico: mr. Thomas Barbagallo.

– ALLIEVI I ANNO (U. 16 – Leva 2011): mr. Riccardo Rondanina – Collaboratore tecnico: mr. Luca Frazuoli – Preparatore atletico/motorio: prof. Kristian Massa.

– ALLIEVI II ANNO (U. 17 – Leva 2010): mr. Roberto Baldassare – Collaboratore tecnico: mr. Aldo Baccei.

– PREPARATORE PORTIERI PRIMI CALCI – PULCINI: mr. Luca Ferrario.

– PREPARATORE PORTIERI ESORDIENTI: mr. Franco Pollina.

– PREPARATORE PORTIERI GIOVANISSIMI/ALLIEVI: mr. Marco Motto – Collaboratore tecnico: mr. Franco Pollina.